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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني السافر على مملكة البحرين

البرلمان العربي
البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان البرلمان العربي الاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف مملكة البحرين بمسيّرات إيرانية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026م، والتي تمكنت منظومات الدفاع الجوي البحرينية من اعتراضها وتدميرها، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة مملكة البحرين، وتهديدًا خطيرًا لأمنها واستقرارها، وتصعيدًا مرفوضًا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

 

استهداف مملكة البحرين 

وأكد البرلمان العربي أن استئناف إيران اعتداءاتها الإجرامية على منطقة الخليج العربي يمثل تصعيدًا خطيرًا ونهجًا عدائيًا مرفوضًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشددًا على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأي مساس بهما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بأسره.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة منظومات الدفاع الجوي البحرينية وقدرتها على التصدي لهذه التهديدات، مؤكدًا تضامنه الكامل مع مملكة البحرين ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

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