متحدث الصحة في غزة: الاحتلال يستهدف القطاع الطبي بشكل ممنهج

أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المنظومة الصحية بشكل ممنهج، مشيرًا إلى قصف مبنى الجراحات بمجمع ناصر الطبي في محافظة خان يونس، والذي يقدم خدماته لأكثر من مليون شخص في المحافظات الجنوبية.

وأوضح الدقران، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستهداف أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بينهم مرضى وعاملون بالقطاع الصحي، من بينهم الطبيب الجراح رزق أبو شهيرة، لافتًا إلى أن مجمع ناصر تعرض للاستهداف للمرة السابعة.

وأضاف أن المنظومة الصحية تواجه ظروفًا بالغة الصعوبة جراء الحصار ومنع دخول الأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية وأجهزة الأشعة والأكسجين، فضلًا عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يفاقم معاناة المستشفيات وقدرتها على تقديم الخدمات العلاجية.