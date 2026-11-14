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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام
الكاتبة الصحفية/ هند عصام
هند عصام

حياة الملك رمسيس الثاني وكل من حوله لا يمكن الإغفال عنها أو تجاهلها ، حياة القصر الملكى الذي كان يعيش فيه الملك مع أفراد عائلته والمقربين من حاشيته بكل ما كانت تعج به من أحداث جسام ارتفع بعضها إلى درجات عظمى وانحط البعض الآخر إلى منازل دنيا من الخيانة والخسة والدناءة. 

كما غلبت الغيرة والطموحات والمؤامرات حياة القصور الملكية المصرية القديمة في بعض المناسبات. وامتلأت تلك القصور  بصراعات محمومة لا حدود لها، كانت أحيانا معروفة للجميع وأحيانا أخرى مكتومة تحت السطح. وكان من أهمها الصراع والتآمر على العرش، وأحيانا على الملك نفسه،بين الزوجات الملكيات أمهات أولياء العهود الشرعيين والزوجات الثانويات وأبنائهن الطامحين للحكم بعد رحيل الملك الأب إلى العالم الأخر.

ولمواصلة سرد قصص وحكايات زوجات الملك رمسيس الثاني فكنا قد قمنا بسرد السيرة الذاتية لكلا من جميلة الجميلات وحبيت قلب الملك الملكة نفرتاري وميريت آمون وايضا الملكة إيست نفرت والملكة ماعت حور نفرو رع إلى أن حان موعد سرد السيرة الذاتية للملكة "بنت عنات" فهل من قارئ؟ لو لاحظنا أن هناك خلف القدم اليسرى للملك رمسيس الثاني، يقف نقش صغير يكاد يمر دون انتباه أحد له في المتحف المصري الكبير، ولكن رغم إننى لم أقم بزيارة المتحف حتى الآن ولكنى لحظتها ويرجع هذا لحبي وشغفى نحو بطل أحلامى الملك رمسيس الثاني وعائلته وكل من حوله ، ولكن هذا النقش الصغير  يحمل واحدة من أكثر القصص غموضا في تاريخ الأسرة التاسعة عشرة.

وكان النقش يصوّر الأميرة الملكية "بنت عنات"، ابنة الفرعون الأشهر في تاريخ مصر القديمة، وواحدة من النادرات اللواتي حملن اسمًا غريبًا عن البيئة المصرية. 

كانت الملكة بنت عنات إبنة الملك رمسيس الثاني والملكة إست نفرت والشقيقة الكبرى للملك مرنبتاح.

ولدت خلال القرن 13 قبل الميلاد، و معنى اسمها المحمية من طرف الآلهة آنت (آلهة من الشرق). تزوجت والدها وأنجبت منه ابنة «سمية بنت عنتا». تظهر على واجهة معبد أبو سمبل وفي وادي السبوع في النوبة بجانب تمثال ملكي. توفت في فترة حكم شقيقها مرنبتاح وتوجد مقبرتها بوادي الملكات (عدد71).

اسمها وحده كان كفيل بأن يفتح بابًا واسعًا من التساؤلات حول علاقات مصر القديمة بجيرانها في كنعان، بل وربما حول أصول العائلة الملكية نفسها.

ويحمل اسم "بنت عنات" دلالات لغوية وثقافية غير مألوفة في السياق المصري القديم فكلمة "بنت" هي لفظ سامي آرامي الأصل، بينما "عنات" هي إلهة كنعانية قديمة ارتبطت بالخصوبة والحرب والحصاد، هذا الدمج بين الجذرين يثير التساؤل: كيف وصلت أميرة مصرية إلى حمل اسم إلهة كنعانية؟

وتشير بعض الدراسات إلى احتمال أن تكون والدة الأميرة، الملكة إيست نوفرت، ذات أصول كنعانية، وهو ما قد يفسّر هذا الاختيار، بينما يرى آخرون أن الاسم جاء انعكاسا لاهتمام رمسيس الثاني بعقائد المشرق القديم، خاصة كنعان، التي كانت ضمن نطاق نفوذه العسكري والسياسي، حيث أبدى إعجابًا خاصًا بالإلهة "عنات"، حتى أنه جعلها جزءا من معابد الدولة الحديثة.

يذكر أن الربة عنات كانت تعبد في كنعان إلى جانب أخيها الإله بعل، رب العواصف والمطر، وكلاهما من أبناء الإله الأعلى إيل، الذي يعتقد أنه ذاته الاسم الذي اشتق منه لاحقا في أسماء مثل "إسماعيل" و"إسرائيل"، في بدايات الحقبة الإبراهيمية، وقد استمرت عبادة عنات في مصر حتى العهد الروماني، مما يعكس عمق التبادل الديني والثقافي بين وادي النيل وبلاد الشام القديمة

وهناك كثير من الأثار التى تحمل اسم الملكة بنت عنات وهى تمثال لرمسيس الثاني اغتصبه الملك بانجم لنفسه ولكن وجود تمثال بنت عنتا بين قدمي التمثال أكد أن التمثال ملك لرمسيس الثاني موجود في الفناء الأول أمام الصرح الثاني بالكرنك.

تحت قدمي تمثال لرمسيس الثاني أمام معبد أبو سمبل الكبير وأيضا في وادي السبوع وفي بر رعمسيس

عثر على تمثال أوشبتي ushabti (تمثال يشبه المومياء) في مقبرة لحور محب في سقارة.

التابوت الداخلي لها موجود في متحف القاهرة (JdE 47370)

تمثال في فناء رمسيس الثاني المفتوح بمعبد الأقصر بجوار الأعمدة الشرقية العمود الشمالي تحت تمثال أبيها أيضا

وجد اسمها أيضا على لوحة صخرية في أسوان والعديد من الآثار الأُخرى مقترنة باسم أبيها وزوجها الملك رمسيس الثاني.

و على الرغم من كونها الابنة الأولى لرمسيس، إلا أنها كانت في الواقع واحدة من الأطفال القلائل الذين عاشوا بعد عمر والدهم الطويل،حيث توفيت في عهد أخيها مرنبتاح ودُفنت في المقبرة رقم 71 بوادي الملكات.

بنت عنات الملكة بنت عنات رمسيس الثاني

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