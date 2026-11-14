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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

مصطفى كامل
مصطفى كامل
أحمد إبراهيم

نشر الفنان مصطفى كامل تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نقيب المهن الموسيقية أعلن فيه منح الشيخ عوض الفردي، أحد أبناء محافظة البحيرة، عضوية النقابة بشعبة القراء والمنشدين، وذلك بعد ظهور الأخير المؤثر فى برنامج دولة التلاوة.

وأبدى الفنان مصطفى كامل إعجابه بالشيخ عوض الفردي، البالغ من العمر 91 عاما، مشيدا بقدرته على تلاوة آيات القرآن الكريم وإتقان أحكام الترتيل رغم تقدمه في العمر، مؤكدا أن المشهد الذي ظهر خلال البرنامج كان من أكثر المشاهد التي تركت أثرا عميقا في نفسه.

ووجه نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الدكتور أحمد الدمنهوري، رئيس لجنة البحيرة بالنقابة، بالتواصل مع الشيخ عوض الفردي والتنسيق لدعوته للحصول على عضوية النقابة، بما يتيح لها تقديم مختلف أوجه الدعم والخدمات التي يمكن توفيرها له.

كما أعرب مصطفى كامل عن شكره للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تقديرا لإشادته بالشيخ عوض الفردي واهتمامه به، مستشهدا بالحديث: «أدبرت الدنيا وأقبلت الآخرة، ولكل منهما أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة».

منع تشغيل حمو المرشدي

ومن ناحية أخرى شدد نقيب المهن الموسيقية على منع تشغيل حمو المرشدي نهائيًا من خلال جميع فروع النقابة بالمحافظات، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار توضيح موقف النقابة الرسمي من الواقعة المتداولة، وعدم تحميلها أي مسؤولية تتعلق بشخص لا يحمل عضويتها أو تصريحًا صادرًا عنها.

ويأتي بيان مصطفى كامل في أعقاب حالة الجدل التي أثارها الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليضع حدًا لما قد يثار من تساؤلات بشأن علاقة الشخص المذكور بنقابة المهن الموسيقية.

مصطفى كامل الشيخ عوض الفردي الفنان مصطفى كامل عوض الفردي دولة التلاوة

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