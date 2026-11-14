يوم القيامة.. شهادات من قلب الفوضى والذعر في مطارات أمريكا

في خطوة نادرة، أمرت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف جميع الرحلات المغادرة بعد عطل في الاتصالات، مما أدى إلى حالة من الذعر في المطارات.

وأوقفت الولايات المتحدة يوم الجمعة لفترة وجيزة جميع الرحلات المغادرة في جميع المطارات عقب انقطاع الاتصالات، مما أدى إلى فوضى وارتباك بين مئات الآلاف من المسافرين الذين تعطلت خطط سفرهم.

عطل في نظام قديم.. و14 ألف رحلة ملغاة أو متأخرة

أرجع وزير النقل الأمريكي شون دافي لاحقًا قرار تعليق الرحلات الجوية إلى عطل في نظام اتصالات مراقبة الحركة الجوية القديم، وقال إن النظام بدأ بإرسال بيانات خاطئة إلى مراكز مراقبة الحركة الجوية الإقليمية، مما أدى إلى تعليق الرحلات على مستوى البلاد، ونتج عنه إلغاء وتأخير أكثر من 14 ألف رحلة جوية.

وعلى الرغم من إلغاء قرار منع الرحلات الجوية، قالت السلطات إن استئناف خدمات الطيران سيكون عملية تدريجية.

آلاف الركاب يُتركون في الظلام

أثار قرار إدارة الطيران الفيدرالية بتعليق الرحلات الجوية حالة من الذعر والارتباك في المطارات الأمريكية، حيث تقطعت السبل بآلاف المسافرين دون أي أمل في انتهاء التأخيرات.

وقالت جانيس ليويلين، البالغة من العمر 61 عامًا، في مطار لاغوارديا بنيويورك: "أكاد أفقد صوابي". ومن المرجح أن تفوت ليويلين حفل زفاف ابنتها في تورنتو بسبب هذا القرار.

وأضافت لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد سافر زوجي من إنجلترا خصيصاً لحضور حفل الزفاف. يا إلهي! أتمنى لو كانت هناك رحلة أخرى، أتمنى لو أستطيع الحصول على رحلة أخرى، الآن مثلاً".

حيرة وطوابير أمام مكاتب تأجير السيارات

أفاد العديد من الركاب بأنهم وأفراد الطاقم تُركوا في حيرة تامة بعد أن منعت إدارة الطيران الفيدرالية جميع الرحلات المغادرة، ولم يكن لدى سوى قلة منهم أي فكرة عما يجري، وسعى العديد من الركاب جاهدين لإيجاد بدائل، وتشكلت طوابير طويلة أمام مكاتب تأجير السيارات في مطار لاس فيجاس.

في مطار لاس فيجاس، أُبلغ بعض المسافرين بتأجيل رحلاتهم بسبب الرياح، وقال أحد موظفي شركة الطيران إن التوقف سيستمر ثماني ساعات، بينما قال آخر إنه سيستمر 24 ساعة.

شهادات من قلب الفوضى

قالت إحدى الراكبات لبي بي سي: "أول ما خطر ببالي هو يوم القيامة"، بينما قال آخر إنه "صُدِم" من الإعلان.

وربط راكب ثالث بين الإغلاق واضطرابات مايكروسوفت يوم الجمعة.وقالت رايلي ألكسيس هولمز، التي كانت تأمل في السفر إلى أوريغون لحضور الليلة الختامية للحفل الموسيقي لأخيها، إن رحلتها أُلغيت بعد ساعتين من التأخير.

وأضافت: "اتصلت بأمي وبكيت، وأنا جالسة هنا أنتظر أي معلومات"، وكان كيران كولين، البالغ من العمر 27 عاماً، مسافراً لأكثر من 24 ساعة بعد انتهاء مهمته الخارجية، وكان متجهاً إلى جاكسونفيل بولاية فلوريدا. انتظر لساعات قبل أن يُبلغ بإلغاء رحلته.

وقال: "حتى الآن، لا توجد معلومات كثيرة، باستثناء بعض الإعلانات المباشرة التي تتحدث عن انقطاعات متناوبة في الترددات في المراكز، ولكن لا يوجد شيء محدد. إنها رحلة تستغرق أكثر من 24 ساعة، لذا فهي بالتأكيد أمر محبط".

وصرحت تيارا جونسون لوكالة فرانس برس: "أشعر بإحباط شديد لأنك تعلم، تصل إلى المطار ثم فجأة تتغير جميع خططك ولا تعرف متى ستغادر، نحن عالقون نوعًا ما".

وقالت إحدى الراكبات لشبكة إن بي سي نيوز إنها لم ترَ مثل هذا الموقف "طوال سنوات سفري جواً"، واصفةً الموقف بأنه مقلق.

وقال راكب آخر: "ليس لدي أدنى فكرة عما يحدث. أنا متأكد تماماً من أننا لن نسافر إلى أي مكان الليلة. نحن مستعدون للعودة إلى غرفتنا. إنه أمر سخيف للغاية".

ماذا قال المسؤولون؟

كان هذا التوقف الأرضي هو المرة الثانية فقط التي يُصدر فيها مثل هذا الإنذار في المجال الجوي الأمريكي منذ هجمات 11 سبتمبر. ورفعت إدارة الطيران الفيدرالية التوقف الأرضي بعد حوالي أربع ساعات، وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنه لا يوجد دليل على أن الانقطاع كان نتيجة عمل تخريبي.

وقال وزير النقل شون دافي: "هذه مشكلة نظام قديم. لدينا محولات قديمة جداً، وأجهزة توجيه قديمة. نستخدم خطوط نحاسية صغيرة من ثمانينيات القرن الماضي. إنه نظام قديم تعطل، وتعطل في كل مكان. لقد تعرض لحمل زائد".

لا دليل على هجوم إلكتروني

وأكد وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين عدم وجود أي دليل على وقوع أي عمل عدائي يوم الجمعة.

وقال: "لم نرَ أي دليل على أن هذا كان هجومًا إلكترونيًا أو هجومًا باستخدام الذكاء الاصطناعي"، مستبعدًا أي صلة بين هذا وبين انقطاع الخدمة الذي أثر على شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع.