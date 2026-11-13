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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سر الارتباط الوثيق.. لماذا يعتمد جهاز أبل HomeView على الآيفون؟

HomeView
HomeView
احمد الشريف

أطلقت شركة "أبل" (Apple) أخيراً شاشتها الذكية الجديدة للمنزل (HomeView).

ولكن، أثار اعتماد هذا الجهاز الجديد بشكل شبه كلي على وجود هاتف الآيفون تساؤلات كثيرة، وهو ما أوضحته الشركة للحفاظ على خصوصيتك وراحتك في نفس الوقت.

شاشة ذكية لا تحمل تطبيقات

وبحسب تقرير نشره موقع "إنجادجيت" (Engadget) التقني، فإن جهاز (HomeView) لا يعمل مثل الآيباد؛ فهو لا يحتوي على متجر تطبيقات لتحميل برامج جديدة. 

بدلاً من ذلك، يعتمد الجهاز على فكرة "عكس الشاشة" (Mirroring)، تماماً مثلما تعمل تقنية "كار بلاي" (CarPlay) في السيارات. 

فهو يعرض لك التطبيقات الموجودة بالفعل على هاتفك، مثل التقويم والرسائل والطقس.

و يعني هذا التصميم الذكي أن الجهاز لن يعرض معلوماتك الشخصية لأي شخص آخر في المنزل، إلا إذا تعرف على وجهك، وكان هاتفك الآيفون قريباً منك ومفتوحاً للتو.

خصوصية فائقة وحماية لمعلوماتك

وأوضح مسؤولون في أبل أن ربط الشاشة الذكية بالآيفون لم يكن صدفة، بل خطوة مقصودة لحماية الخصوصية. 

فعندما تطلب من المساعد الصوتي "سيري" (Siri) قراءة رسائلك أو مواعيدك، فإنه يسحب هذه البيانات من هاتفك مباشرة ليقرأها لك.

وبمجرد ابتعادك عن الشاشة، تختفي كل معلوماتك الشخصية فوراً، ولا يتم تخزين أي رسائل أو بيانات على الجهاز المنزلي نفسه. 

ويضمن هذا عدم قراءة أي فرد آخر في العائلة لرسائلك الخاصة أو كشف مفاجآتك.

الأوامر الصوتية هي الأساس

والمثير للانتباه أن جهاز (HomeView) لا يحتوي على أي أزرار مادية على الإطلاق. وأكدت الشركة أن هذا التصميم متعمد، لأن الجهاز صنع ليعتمد بالأساس على الأوامر الصوتية كطريقة أولى للتحكم، بينما يأتي اللمس على الشاشة كخيار ثانوي.

ورغم هذا الاعتماد الكبير على الآيفون، ترى أبل أن هذا ليس عيباً، بل هو جزء من منظومة الشركة المتكاملة التي تجعل نقل الموسيقى أو مكالمات الفيديو من الهاتف إلى الشاشة المنزلية أمراً في غاية السهولة والسلاسة.

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