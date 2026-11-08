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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الزحام.. أقوى عروض "البلاك فرايداي" على أجهزة أبل هذا العام

Apple
Apple
احمد الشريف

رغم أن موعد "الجمعة السوداء" أو (Black Friday) الرسمي يوافق 27 نوفمبر الجاري، إلا أن كبرى المتاجر الإلكترونية بدأت في طرح عروضها المبكرة بخصومات غير مسبوقة على أجهزة "أبل" (Apple)، وهي فرصة ذهبية لاقتناص الأجهزة بأسعار تاريخية قبل نفاذ الكميات.

خصومات هائلة على ساعات أبل الذكية

وبحسب تقرير نشره موقع "ماك رومرز" (MacRumors) المتخصص في أخبار أبل، تصدرت ساعة "أبل ووتش ألترا 3" (Apple Watch Ultra 3) المشهد بخصم ضخم بلغ 250 دولاراً على موقع "أمازون" ومتاجر "بست باي"، ليصبح سعرها 549 دولاراً بدلاً من 799 دولاراً، كما حصل الإصدار الأحدث "ألترا 4" على خصم بقيمة 99 دولاراً.

تخفيضات أجهزة الماك بوك والماك ميني

وللباحثين عن أجهزة اللابتوب، يقدم "أمازون" خصومات تصل إلى 250 دولاراً على معظم إصدارات "ماك بوك إير" (MacBook Air) المزودة بمعالج (M5)، ليبدأ سعر النسخة الأساسية من 1099 دولاراً. 

كما شهد جهاز الكمبيوتر المكتبي الصغير الجديد "ماك ميني" (Mac mini) بمعالج (M6) خصومات تتراوح بين 120 و150 دولاراً.

عروض الآيفون والملحقات

أما بالنسبة لهواتف آيفون، فتتركز أقوى العروض في شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى مثل "تي موبايل" و"إيه تي آند تي"، حيث تتيح هذه الشركات خصومات تصل إلى 1200 دولار على هواتف "آيفون 18 برو" و"آيفون ديو" القابل للطي، وذلك عند مبادلة هاتفك القديم والاشتراك في باقات محددة.

ولم تقتصر التخفيضات على الأجهزة الكبيرة فقط؛ فقد انخفض سعر جهاز التتبع (AirTag 2) إلى 23 دولاراً بدلاً من 29 دولاراً، وحصلت سماعات الرأس الفاخرة "إيربودز ماكس 2" (AirPods Max 2) على خصم بقيمة 100 دولار. 

وتعد هذه التخفيضات المبكرة هي الأفضل حالياً، رغم توقعات الخبراء بظهور عروض أخرى مع اقتراب نهاية الشهر.a

Black Friday Apple أبل Apple Watch Ultra 3 أبل ووتش ألترا 3

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