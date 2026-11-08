مسؤول بالري: تحولنا من الحماية من السيول إلى حصاد مياه الأمطار

أكد الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء، أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري في التعامل مع السيول شهدت تحولًا من التركيز على “الحماية من أخطارها فقط” إلى الجمع بين “حماية المنشآت وحصاد مياه الأمطار والاستفادة منها في التنمية”.

المنشآت المائية تدعم الزراعة والاستقرار الأسري بالمناطق الجبلية

وقال الكومي، خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، إن المشروعات التي كانت تنفذ قبل عام 2010 كانت تستهدف بالأساس الحماية من مخاطر السيول، من خلال توجيه المياه إلى أقرب مجرى مائي دون تحقيق استفادة مباشرة منها.

وأضاف: «النهارده إحنا بنشتغل على اتجاهين، الاتجاه الأول إن أنا بحمي المنشآت اللي في الداون ستريم أو في دلتا الأودية، والحاجة التانية إن أنا بحصد كل كمية المياه اللي بتنزل وبستفيد بيها الاستفادة المباشرة».

وأوضح أن الاستفادة المباشرة تتحقق من خلال استخدام المياه أثناء وجودها داخل المنشآت المائية، سواء في البحيرات الجبلية أو غيرها من المنشآت، في الاحتياجات اليومية والمنزلية للأهالي.

وأشار إلى أن الاستفادة غير المباشرة تتمثل في تغذية الخزانات الجوفية السطحية، التي لا يزيد عمقها على نحو 10 إلى 15 مترًا، موضحًا أن هذه الخزانات تتيح حفر آبار سطحية تستخدم في الزراعة الموسمية على مدار العام.

وأكد أن هذه المشروعات تسهم في دعم الاستقرار الأسري والتوطين بالمناطق الجبلية، من خلال توفير مصدر للمياه يساعد الأهالي على ممارسة الأنشطة الزراعية وتحسين ظروف المعيشة.

ولفت إلى أن تجميع مياه السيول داخل المنشآت المخصصة لذلك؛ يسهم أيضًا في حماية الطرق والبنية التحتية والمنشآت الواقعة في المناطق المنخفضة ومصبات الأودية من التدفقات المائية الناتجة عن العواصف المطرية الشديدة.