أحمد موسى: حادث قطاري العياط كان من الممكن ألا يقع.. والنيابة العامة ستكشف أسبابه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حادث تصادم قطاري العياط كان من الممكن ألا يقع، مشيرًا إلى أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بأسباب وقوع الحادث، وما إذا كان من الممكن تفاديه.

أسباب توقف قطار القاهرة – أسوان

وتساءل موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، عن أسباب توقف قطار القاهرة – أسوان في موقع الحادث، وما إذا كان توقفه طبيعيًا أم لا، قائلًا إن هذه النقطة تمثل علامة استفهام مهمة تستوجب الفحص والتحقيق.

كما طرح تساؤلًا بشأن كيفية عدم مشاهدة سائق القطار القادم والمتجه إلى الفيوم، التابع لقطارات الضواحي، للقطار المتوقف أمامه، مؤكدًا أن هناك أسئلة جوهرية يجب الإجابة عنها لكشف ملابسات الحادث، وتحديد ما إذا كانت هناك إجراءات كان من الممكن أن تمنع وقوعه.