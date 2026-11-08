رئيس المجلس الرئاسي الليبي: لا معوقات حقيقية أمام إجراء الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عدم وجود معوقات حقيقية تحول دون إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، مشيرًا إلى نجاح الجهود السياسية في تجاوز العديد من العقبات والإجراءات التي كانت تمثل تحديًا أمام استكمال العملية الانتخابية.

القوانين الانتخابية تشهد توافقًا ونحتاج إجراءات تنفيذية

وأضاف المنفي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العملية الانتخابية تتطلب وجود مفوضية وإتمام مجموعة من الإجراءات داخلها، لافتًا إلى أن القوانين الانتخابية تشهد حالة من التوافق، وهو ما يستدعي الانتقال خلال المرحلة الحالية إلى المسار الانتخابي.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن استكمال الانتخابات قد يتطلب إجراء بعض المناقشات السياسية واستيفاء عدد من الإجراءات التنفيذية، بما يتيح للجهات المعنية البدء في تنظيم العملية الانتخابية.

وشدد المنفي ، على أن هذه المتطلبات لا تمثل معوقات حقيقية أمام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، مؤكدًا أن ليبيا استطاعت تجاوز العديد من العقبات التي كانت تحول دون استكمال الاستحقاق الانتخابي.