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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الانقسام

رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي
محمد كمال

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن المجلس الرئاسي يمثل السلطة الوحيدة غير المنقسمة في ليبيا، مشيرًا إلى قدرته على القيام بدور فاعل في التواصل مع مختلف الأطراف، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية حقيقية تنهي الانقسام وتدعم استقرار المؤسسات.

وأضاف المنفي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجلس الرئاسي يستطيع، انطلاقًا من موقعه، التواصل مع جميع الأطراف والمساهمة في التوصل إلى تسوية سياسية.

وأوضح أن هذا التواصل يشمل المسار السياسي، وكذلك العمليات التشريعية والدستورية المرتبطة بإجراء الانتخابات، بما يدعم استكمال الاستحقاقات الانتخابية في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد المنفي دعم المجلس الرئاسي للمسارات التشريعية والدستورية الهادفة إلى إجراء الانتخابات، والعمل مع مختلف الأطراف للوصول إلى تسوية سياسية تسهم في إنهاء حالة الانقسام في البلاد.

ليبيا المجلس الرئاسي محمد المنفي الانتخابات الليبية

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