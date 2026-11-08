قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي في تصفيات إفريقيا 2027

كشفت الإعلامية والصحفية ريهام حمدي عن القائمة الرسمية لمنتخب مصر التي أعلنها علي ماهر، استعداداً لمواجهتي مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«علي ماهر يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027».

وجاءت القائمة المختارة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

حيث جاء قرار اتحاد الكرة بتكليف علي ماهر عقب اجتماع مجلس الإدارة، الذي شهد مناقشة تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيرها على استقرار المنتخب وصورته أمام الجماهير.