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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورشه تطلق آلة إسبريسو مستوحاة من 911 كاريرا ار اس

آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس
آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس
إبراهيم القادري

أعلنت بورشه بالتعاون مع شركة تصنيع آلات القهوة الإيطالية الشهيرة لا مارزوكو مجموعة جديدة محدودة الإصدار مستوحاة من السيارة الكلاسيكية الأيقونية Porsche 911 Carrera RS 2.7 موديل 1972.

آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس


مواصفات آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

آلة الإسبريسو الجديدة تعتمد على طراز Linea Micra المدمج من La Marzocco، وتتوفر بثلاثة ألوان كلاسيكية تاريخية منها، أبيض جراند بريكس مع الأخضر، وبرتقالي مع الأسود، وأبيض "جراند بريكس" مع الأزرق.

آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

تصميم آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

ويأتي رف الأكواب في الأعلى على شكل جناح "ذيل البطة" الشهير الخاص بسيارة 911 Carrera RS 2.7، وعدادات الضغط مصممة بلمسات وتدريجات حمراء وخضراء تذكرنا بلوحة عدادات السيارة الكلاسيكية.

آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

بالاضافة إلي ان آلة الإسبريسو تم وضع شعارات Carrera RS وكتابات وتاريخ بورشه الكلاسيكي مطبوعة بدقة على الهيكل والعدادات، وبها غلايات مزدوجة، وبها رأس مجموعة مدمج، وتحكم دقيق في درجة الحرارة (PID).

آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

وبها عصا بخار معزولة، وذراع تخمير ميكانيكي، مع إمكانية التحكم والإعدادات عبر تطبيق La Marzocco Home، وبها حامل فلتر (Portafilter) قابل للتحويل (3 في 1) بين صنبور مفرد، مزدوج، وبدون صنبور (bottomless).

وزودت آلة الإسبريسو بمطحنة القهوة المصاحبة من طراز Pico المحدث بتصميم متناغم مع الآلة، مزود بقمع حبوب مغلق تلقائياً وحامل فلتر مغناطيسي قابل للتعديل، والآلات محدودة بـ 911 وحدة فقط لكل لون.

آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

تضم آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس أيضاً أكواب إسبريسو وكابتشينو، مناشف باريستا، وبها مجموعات قواعد أكواب، وحاويات قهوة، بالإضافة إلى ملابس ونماذج مصغرة للسيارات.

سعر آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 كاريرا ار اس

يبلغ سعر آلة الإسبريسو حوالي 7911 دولار، وتبلغ تكلفة مطحنة Pico حوالي 2125 دولار .

شركة تصنيع آلات القهوة تصنيع آلات القهوة الإيطالية لا مارزوكو السيارة الكلاسيكية Porsche 911 Carrera RS 27 آلة الإسبريسو الإسبريسو مواصفات آلة الإسبريسو 911 كاريرا ار اس سعر آلة الإسبريسو سعر آلة الإسبريسو المستوحاه من 911 رف الأكواب

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