18 معلومة عن علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر| تفاصيل

امتداداً لسياسته في منح الفرصة للكوادر المصرية الواعدة لقيادة المنتخبات الوطنية، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه أمس السبت تكليف على ماهر المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة المنتخب الوطني بعد أن وجه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن.

الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم استعرض مسيرة ماهر كلاعب مع الأندية والمنتخبات ومشواره في مجال التدريب الذي شهد العديد من المحطات الناجحة حتى انتهى به المطاف للمهمة الأكبر بقيادة "الفراعنة".

18 معلومة عن علي ماهر

- مواليد 3 ديسمبر 1973 (52 سنة)

- حاصل على الرخصة الاحترافية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

- بدأ مشواره في قطاع الناشئين بنادي الترسانة عام 1989 قبل تصعيده للفريق الأول سنة 1991.

- لعب في صفوف الفريق الأول في الترسانة حتى عام 1994 ثم انتقل لفريق الأنصار السعودي ولعب في صفوفه موسم 1994 – 1995.

- الأهلي كانت محطته الثانية في مصر عقب عودته من المملكة العربية السعودية وظل يدافع عن ألوانه حتى 2002.

- بعد إصابة بالغة تعرض لها أواخر التسعينات بسبب تدخل عنيف من المالي محمد سيدي بيه حارس مرمى القناة، اعتزل كرة القدم عام 2004 بعد موسم أخير مع نادي إنبي.

- دولياً بزغ نجمه مع المنتخب الأولمبي وساهم معه في التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995 في هراري عاصمة زيمبابوي وسجل هدفين ولا أروع في المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض ساهما في فوز مصر (3 – 1).

- كان ضمن عدد من العناصر الشابة التي انتقلت مع الهولندي رود كرول للمنتخب الأول وتألق في كأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا وسجل في شباك منتخب الكاميرون في مرحلة المجموعات.

- بعد فترة على اعتزاله اتجه للتدريب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ’ ثم تولى مهام المدرب المساعد مع عدد من المدربين الكبار مثل الإسباني خوان كارلوس جاريدو وساهم في تتويج الفريق بكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2014 على حساب سيوي سبور الإيفواري.

- عمل في الأهلي أيضاً مع الثلاثي محمد يوسف وفتحي مبروك وعبد العزيز عبدالشافي "زيزو" وشارك في الفوز بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أفريقيا 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وكأس السوبر المصري على حساب الزمالك في دولة الإمارات 2015.

- بدأ مشواره كرجل أول مع أندية القسم الثاني رفقة نادي نجوم المستقبل موسم 2015 – 2016 ثم الترسانة سنة 2016.

- في الدوري الممتاز استهل مشواره مع نادي الأسيوطي سبورت (بيراميدز لاحقاً) موسم 2017 – 2018.

- تولى المهمة الفنية لعدد آخر من الأندية في الدوري الممتاز بداية من سموحة ’ إنبي ’ المصري وفيوتشر (مودرن سبورت حالياً) وتوج معه بلقب كأس رابطة المحترفين (عاصمة مصر الآن) موسم 2021 – 2022.

- واصل نجاحاته بعد تسلمه قيادة سيراميكا كليوباترا وأظهر قدراته الفنية الكبيرة عندما توج معه بلقب كأس عاصمة مصر في النسخة قبل الماضية.

- قاد سيراميكا كليوباترا للمركز الرابع في بطولة الدوري الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه بعد أن حصد 44 نقطة.

- اختاره مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، لخلافة حسام حسن على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

- يبدأ مسيرته مع المنتخب الوطني خلال الشهر الحالي، عندما يواجه منتخب مالاوي في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 بالقاهرة بتاريخ 13 نوفمبر، ثم يلعب لقاء الجولة الرابعة خارج الديار بتاريخ السابع عشر من الشهر نفسه.

- كان له الفضل في ظهور العديد من المواهب التي تألقت في المنتخبات الوطنية، بداية من محمود حسن "تريزيجيه" في صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وحتى إسلام عيسى في سيراميكا كليوباترا، مروراً بعدد آخر من النجوم أبرزهم الراحل أحمد رفعت، عندما تولى تدريب نادي فيوتشر (موردن سبورت).