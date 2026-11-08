اللهم أرحمه.. المنتجة سارة الطباخ تعلن وفاة عمها

أعلنت المنتجة سارة الطباخ -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة عمها إبراهيم الطباخ،

وفاة عم سارة الطباخ

وكتبت سارة الطباخ، عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى أنعي عمي الغالي المستشار إبراهيم الطباخ الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى».

وتابعت، سارة الطباخ: «اللهم ارحمه رحمة واسعة واغفر له واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأنر قبره واجعله روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل الفردوس الأعلى مستقره ومأواه وارفع درجته في المهديين واربط على قلوبنا وألهمنا الصبر والسلوان على فراقع».

وأضافت سارة الطباخ: «اللهم إنا استودعناك روحا عزيزة على قلوبنا فأكرمها برحمتك التي وسعت كل شيء نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة».