ميشيل ميلاد: لا أتعجل البطولة المطلقة وأشعر أنني محظوظ.. خاص

كشف الفنان ميشيل ميلاد على خطته للفترة المقبلة وهل يرغب فى خوض البطولة المطلقة فى المرحلة الحالة أم لا.

وقال ميشيل ميلاد فى تصريح خاص لصدى البلد : أنا أحب هذه المهنة جدًا، ولا أتعجل البطولة المطلقة، فأنا أحب الصناعة نفسها، ومؤمن بها وبقدرتها على التغيير والتأثير، وأشعر أنني محظوظ لأنني أقدم أدوارًا أحبها، وفي النهاية هناك فضل كبير من الله، وأنا أؤمن بأن الاجتهاد مهم جدًا، وأن على الإنسان أن يعمل على نفسه باستمرار، وأن يعرف ما الذي يريده، وأشعر أنني أسير في الطريق الذي أريده، وأحاول دائمًا أن أطور نفسي وأقدم شخصيات مختلفة، وأعتقد أن كل تجربة جديدة تضيف إلى الممثل وتجعله يكتشف جانبًا جديدًا من نفسه.

ميشيل ميلاد يشارك حكاية ما لم يحك عن بني مزار

وشارك ميشيل ميلاد في بطولة الحكاية بجانب أحمد عبد الوهاب، أحمد عبد الحميد، مراد مكرم، صفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، إلى جانب خالد الصاوي كضيف شرف.

والحكاية من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج مجدي الهواري، وتأتي ضمن مشروع «القصة الكاملة»، الذي يتناول في كل حكاية واقعة أو قضية مختلفة من خلال معالجة درامية منفصلة.

ومع عرض «ما لم يحكى عن بني مزار»، تعود تفاصيل القضية إلى دائرة الاهتمام من جديد، لكن هذه المرة من خلال الشاشة، لتطرح الدراما أسئلة جديدة حول واحدة من الجرائم التي ظلت لسنوات حاضرة في ذاكرة الجمهور المصري.