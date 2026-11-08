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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخرج التوكيل الرسمي العام من البيت .. الخطوات وطريقة التفعيل

التوكيل الرسمي
التوكيل الرسمي
قسم الخدمات

​في خطوة هامة تعزز مسار التحول الرقمي في الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة إصدار «توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد» عبر منصة مصر الرقمية وتطبيق الهوية الرقمية.

​مميزات الخدمة وإعفاء المواطنين من التوجه لمكاتب التوثيق

و​تتيح الخدمة الجديدة للمواطنين إصدار التوكيلات إلكترونياً بالكامل وتسليمها عبر البريد المصري إلى العنوان المحدد، دون الحاجة للتوجه نهائياً إلى مكاتب ومنافذ التوثيق. 

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وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية بالنظر إلى حجم الإقبال اليومي الكبير على خدمات التوثيق، حيث يبلغ متوسط المعاملات المنفذة لخدمة التوكيل الرسمي العام في القضايا قرابة 18 ألف معاملة يومياً.

​معايير أمان عالية وتقنيات الذكاء الاصطناعي

و​تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث تقنيات التأمين والتحقق لضمان أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية سرية بيانات المواطنين، وتتضمن آليات العمل ما يلي:

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​التحقق من الهوية: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومسح الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة بقواعد بيانات الدولة للتحقق من أهلية المواطن وإرادته.

​التوقيع الإلكتروني الآمن: إصدار شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد تُستخدم لمرة واحدة لكل معاملة، ما يغني عن وسائط التوقيع التقليدية مثل البطاقات الذكية ووحدات التشفير المدمجة (Smart Tokens). 

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وقد أُنشئت هذه المنظومة الرقمية الآمنة بمعرفة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

​خطوات الحصول على الخدمة:

​تسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية (عبر الرابط: digital.gov.eg).

​اختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد» وتسجيل بيانات المعاملة.

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​سداد الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع المتاحة.

​الانتقال التلقائي إلى تطبيق الهوية الرقمية (المتاح مجاناً على متجري Google Play وApp Store) لاستكمال إجراءات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني.

​تحديد عنوان استلام المحرر المصدر ليصلك حتى باب المنزل عبر البريد المصري.

وزارة العدل في أسبوع| منشور مهم من الشهر العقاري ودبلوم للمس

خريطة أماكن سيارات التوثيق في 12 محافظة

وفي إطار جهود وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق للتحول الرقمي وتخفيف التكدس عن المقرات الثابتة، تواصل سيارات ومراكز التوثيق المتنقلة تقديم خدماتها للمواطنين خلال العطلات الأسبوعية، وتحديداً يوم الجمعة من كل أسبوع، لتلبية احتياجات الراغبين في إنجاز المعاملات والتوكيلات بسهولة ويسر.

تطوير مصلحة الشهر العقاري

وتبدأ سيارات التوثيق المتنقلة استقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم يوم الجمعة خلال فترة مسائية محددة، وذلك من الساعة الواحدة والنصف ظهراً (1:30 ظهراً) وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً (وفي بعض المواقع حتى التاسعة مساءً)، بما يتيح للموظفين وفئات واسعة من المواطنين استغلال أوقات العطلة في قضـاء مصالحهم.

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