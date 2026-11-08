وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروع أعمال تصميم وتنفيذ توسعات وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، والذي ينفذه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الصرف الصحي بالمحافظات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة للحد من مستويات التلوث ببحيرة مريوط، وتحقيق التوازن البيئي، وتعزيز الاستدامة، فضلًا عن خفض استهلاك الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة، من خلال الاستفادة من الغاز الحيوي الناتج عن مراحل معالجة الحمأة في توليد الطاقة الكهربائية ذاتيًا.

وفيما يتعلق ببيانات المشروع، أوضح اللواء مهندس أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يقع غرب مدينة الإسكندرية، شمال بحيرة مريوط، ويستهدف خدمة المناطق الحضرية الغربية، من خلال إعادة تأهيل محطة المعالجة الحالية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتوسعة طاقتها الاستيعابية.

وأضاف أن المشروع يشمل إعادة تأهيل محطة المعالجة الحالية بطاقة تصميمية تبلغ 462 ألف متر مكعب يوميًا، وتطوير مستوى المعالجة إلى المعالجة الثانوية البيولوجية، مع تنفيذ منظومة هضم الحمأة وتوليد الغاز الحيوي، إلى جانب زيادة الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 630 ألف متر مكعب يوميًا، بما يعزز قدرة المنظومة على استيعاب التصرفات المتزايدة من مياه الصرف الصحي.

واستعرض رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الأعمال الجارية بالموقع، والتي شملت تنفيذ أحد الأساسات العميقة غير العاملة، وأعمال الاختبار بمنطقة أحواض التهوية، وتجهيز المكاتب المؤقتة، وتنفيذ السور المؤقت بالمحيط الغربي للموقع، وإجراء الأعمال المساحية اللازمة لإعداد تقرير سلامة المنشآت، فضلًا عن فك مهمات مصنع الحمأة تمهيدًا لإزالته، وعقد الاجتماعات الدورية بموقع المشروع لمتابعة سير العمل.

وفي الختام، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والشركات المنفذة والاستشاري، ومتابعة الأعمال بالموقع بصورة دورية، بما يضمن تنفيذ المشروع وفقًا للمخططات المعتمدة، وتحقيق المستهدفات الفنية والبيئية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.