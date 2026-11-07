وزيرة الإسكان تتابع مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل، والخدمات بمدينة شرق بورسعيد «سلام»، لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تجمع بين السكن الملائم والخدمات، بما يدعم جذب السكان وتحقيق التنمية المستدامة بالمدينة.

رافق وزيرة الإسكان كل من الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء.

تفاصيل انشاء وحدات سكنية جديدة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن رؤية الوزارة في تنمية المدن الجديدة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية، وإنما تقوم على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر بها مختلف مقومات الحياة، من خدمات تعليمية وصحية وتجارية ومرافق أساسية، بما يحقق الاستقرار الأسري ويرتقي بجودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، مشيرة إلى حرص الوزارة على أن يتزامن تنفيذ الوحدات السكنية مع توفير الخدمات والمرافق اللازمة، بما يضمن إقامة مجتمعات مستقرة وقابلة للنمو والتوسع.

وتجولت وزيرة الإسكان ومرافقوها بمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل بمدينة شرق بورسعيد «سلام»، والتي تضم 217 عمارة سكنية بإجمالي 4340 وحدة سكنية كاملة التشطيب، تم تنفيذها وفق أسلوب معماري حديث ومعايير جودة تستهدف توفير سكن ملائم للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تحقيق التكامل بين مشروعات الإسكان والخدمات التعليمية والصحية والتجارية بالمدينة، بما يلبي احتياجات السكان ويوفر لهم سبل الحياة الكريمة.

ثم تابعت وزيرة الإسكان موقف عدد من الخدمات الأساسية والمرافق بالمدينة، ومنها سوق تجاري وحضانة للأطفال ومركز طبي، بجانب مدرسة تعليم أساسي لخدمة أبنائنا بالقرب من منازلهم.