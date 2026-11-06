بنك التعمير والإسكان يرفع عائد الشهادة الماسية بلس إلى 19%.. تفاصيل القرار والمميزات

في خطوة تدعم الأوعية الادخارية المستقرة وتلبي تطلعات المستثمرين، أعلن بنك التعمير والإسكان عن رفع سعر العائد على «الشهادة الماسية بلس» ذات العائد الثابت، ليصل إلى 19% سنوياً و18.75% شهرياً، حيث يبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، لتوفير خيارات ادخارية عالية التنافسية تضمن للعملاء عوائد منتظمة وآمنة طوال مدة الاستثمار.

تفاصيل زيادة الفائدة على الشهادة الماسية بلس

أكد البنك أن التحريك الجديد لسعر الفائدة يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير أدوات الادخار وتوسيع قاعدة خيارات الاستثمار المتاحة للأفراد.



زيادة الفائدة لشهادات الإسكان والتعمير

وتشمل التحديثات الجديدة تحديد العائد وفقاً لدورية الصرف المناسبة للعميل:

عائد 19% سنوياً: يُصرف بمعدل سنوي للراغبين في تحقيق أعلى عائد تراكمي على مدخراتهم بنهاية كل عام.

عائد 18.75% شهرياً: يُصرف بشكل دوري منتظم في نهاية كل شهر لتوفير سيولة نقدية مستمرة تلبي الالتزامات الشهرية.

الشهادة الماسية بلس

تاريخ بدء التطبيق: سريان أسعار الفائدة الجديدة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026.

مدة الشهادة: عائد ثابت لا يتغير طوال فترة الاستثمار الممتدة لـ 3 سنوات.

هدف التحديث: تقديم أوعية ادخارية تنافسية تلائم تطلعات العملاء وتضمن حماية وتنمية مدخراتهم.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز جاذبية المنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، ومواكبة متطلبات السوق المالية بما يتيح للعملاء تنويع مصادر دخلهم واستغلال مدخراتهم بالشكل الأمثل.

مزايا استثمارية واستقرار مالي لمدة 3 سنوات

تتمتع «الشهادة الماسية بلس» بمجموعة من المزايا التشغيلية والادخارية التي تجعلها خياراً مستقراً للباحثين عن التحوط ضد التغلبات السوقية:

ثبات العائد: يستمر سعر الفائدة ثابتاً دون تغير طوال المدة البالغة 3 سنوات.



مزايا استثمارية

مرونة الصرف: إمكانية الاختيار بين السيولة الشهرية المنتظمة أو العائد السنوي التراكمي.

أمان الادخار: توفير سيولة مادية مستقرة تتيح للأسر والأفراد التخطيط المالي طويل الأجل بثبات تام.

إستراتيجية التعمير والإسكان في دعم القطاع المصرفي

يأتي رفع الفائدة على الشهادة الماسية بلس ليؤكد التزام بنك التعمير والإسكان بتوفير حلول ادخارية مرنة تعزز من القيمة المضافة لخدماته المصرفية.

استراتيجية التعمير والإسكان

ويسعى البنك من خلال هذه القرارات إلى الارتقاء بمستوى التنافسية داخل القطاع المصرفي، وتقديم أدوات مالية توازن بين العائد المرتفع وإدارة المخاطر.

تُمثّل هذه التحديثات استجابة سريعة لاحتياجات العملاء في الحصول على منتجات ادخارية موثوقة تلائم خياراتهم المالية وتضمن حماية مدخراتهم وتنميتها بصورة منتظمة.