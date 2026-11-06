إقبال جماهيري على مبادرة مستقبل وطن لخفض أسعار الخضروات والفاكهة في طور سيناء| صور



شهدت مدينة طور سيناء، اليوم إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على مبادرة «أهالينا»، التي نظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، إلى جانب توزيع كوبونات مجانية على المواطنين، في إطار جهود الحزب لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

جاء تنظيم المبادرة تنفيذًا لتوجيهات النائب مجدي بيومي، أمين الحزب بالمحافظة، وبمتابعة النائب ياسر عرفات، أمين التنظيم، ونفذتها أمانة العمل الأهلي بالمحافظة، برئاسة طه زايد، بالتعاون مع أمانة الحزب بمدينة طور سيناء، وسط توافد أعداد كبيرة من المواطنين للاستفادة من التخفيضات والعروض المقدمة.

وشهدت الفعالية حضور محمد جبر، أمين العلاقات الحكومية بالمحافظة، وأحمد عبد العزيز، أمين الشئون الرياضية بالمحافظة، و أحمد نشأت، أمين الشباب بالمحافظة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء أمانات الحزب بمدينة طور سيناء.

وأكد النائب مجدي بيومي أهمية في المبادرات الخدمية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والوصول إلى الأسر بمختلف مدن المحافظة، فيما أشار النائب ياسر عرفات إلى استمرار التنسيق بين أمانات الحزب لتنظيم مبادرات تلبي احتياجات الأهالي، وتسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح طه زايد أن مبادرة «أهالينا» ستنطلق خلال الفترة المقبلة في مختلف مدن جنوب سيناء، بهدف توسيع نطاق الاستفادة منها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.