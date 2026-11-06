ثروت الخرباوي: الإخوان يجيدون صناعة المظلومية وترويج الروايات الوهمية

أكد ثروت الخرباوي المفكر السياسي أن تنظيم الإخوان يعتمد على صناعة روايات درامية حول الشخصيات المرتبطة به، بهدف تقديم تحولاتهم الفكرية في صورة قصص مؤثرة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على سيد قطب، بل تكررت مع شخصيات أخرى.

واستشهد الخرباوي خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، بخالد محمد خالد، صاحب كتاب «من هنا نبدأ»، الذي أكد فيه أن الإسلام دين وليس دولة، قبل أن يعلن بعد 30 عامًا اعتذاره عن بعض ما ورد في كتابه، موضحًا أن الجماعة تقدم مثل هذه التحولات باعتبارها محطات درامية في حياة أصحابها.

وأشار إلى الشيخ محمد الغزالي، الذي سبق أن وجه انتقادات لشخصيات إخوانية، من بينها حسن الهضيبي وسيد قطب، قبل أن يعود إلى التقارب مع الجماعة خلال مرحلة لاحقة، ويصبح أحد خطبائها.

واضاف أن الإخوان يتمتعون ببراعة في صناعة المظلومية، من خلال ترويج وتراكم مجموعة من الأقاصيص والروايات الوهمية حول شخصياتهم، بما يخدم خطاب الجماعة ويعزز الصورة التي تسعى إلى ترسيخها لدى الجمهور.