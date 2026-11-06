أخبار مفبركة.. الداخلية تنفى إدعاءات الأخوان بالقبض على طلبة بجامعة أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله بمنشور على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بالخارج والتى إعتادت على نشر أخبار مفبركة وغير صحيحة والمتضمن الإدعاء بإلقاء القبض على مجموعة من الطلبة بجامعة أسيوط لقيامهم بعمل مشروع خاص بالجامعة .





فقد أكد مصدر أمنى أن المنشور المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2025 ، وتم التأكد من عدم صحته فى حينه ، ويأتى ذلك فى إطار سلسلة الحملات الممنهجة التى دأبت جماعة الإخوان الإرهابية على إنتهاجها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وإعادة نشر منشورات ومقاطع فيديو "قديمة ومفبركة " وهو ما يدلل على حالة إفلاسها .

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .





