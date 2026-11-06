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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير التخطيط يعلن خريطة المشروعات التنموية والخدمية الجديدة بالأقصر

وزير التخطيط يعلن خريطة المشروعات التنموية والخدمية الجديدة بمحافظة الأقصر خلال 2026/2027
وزير التخطيط يعلن خريطة المشروعات التنموية والخدمية الجديدة بمحافظة الأقصر خلال 2026/2027
شمس يونس

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 7 مليارات جنيه لمحافظة الأقصر ضمن خطة العام المالي 2026/2027، وذلك بالتزامن مع جولته التفقدية الموسعة بالمحافظة، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على معدلات تنفيذها.

وأوضح وزير التخطيط أن 53% من إجمالي الاستثمارات المخصصة للأقصر تستهدف تطوير البنية الأساسية، بينما توجه النسبة المتبقية، البالغة 47%، إلى مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متكاملة تجمع بين تحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأكد رستم أن هذه الاستثمارات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات، مع إعطاء أولوية للاستثمار في بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الحقيقية، وذلك في ظل متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن استثمارات التنمية البشرية والاجتماعية تتركز بصورة أساسية في قطاعات الصحة والسكان والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، فيما تشمل استثمارات البنية الأساسية مشروعات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب تطوير منظومات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الطرق والمرافق.

واستعرض وزير التخطيط عددا من المشروعات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها أعمال التطوير الشامل بمستشفى الكرنك ومستشفى القرنة المركزي، فضلا عن الاستثمارات الموجهة لتطوير الطرق والبنية التحتية لقطاع النقل، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ودعم النشاط السياحي الذي تمثل الأقصر إحدى أبرز وجهاته العالمية.

وفي قطاع الصرف الصحي، أوضح رستم أن المحافظة شهدت توسعا في تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف، مشيرا إلى محطة الصرف الصحي المتكامل بمركز الزينية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 16 ألف متر مكعب يوميا في مرحلتها الأولى، ومن المستهدف زيادتها إلى 25 ألف متر مكعب يوميا مع تنفيذ المرحلة الثانية.

وشدد الوزير على استمرار العمل لدعم تحول الأقصر إلى مدينة خضراء تتبنى المعايير البيئية، بالتوازي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية، بما يدعم استدامة التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اهتمام المحافظة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، والعمل على سرعة استكمالها، خاصة المشروعات المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أن المحافظة تعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض تنفيذ المشروعات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لضمان الانتهاء منها ودخولها الخدمة وفقا للجداول الزمنية المحددة، بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات ويرفع جودة الحياة لأبناء الأقصر.

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