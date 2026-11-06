وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي| صور

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي في الذكرى السبعين لانتصارات معركة البرلس البحرية المجيدة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله فليفل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء عبدالله الديب، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعلماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

ألقى الدكتور عبدالحي سرحان، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، خطبة الجمعة تحت عنوان «شرف العمل وقيمة الإنسان»، تناولت ترسيخ قيمة العمل، وتعزيز ثقافة الإتقان والإنتاج والاعتماد على الذات، وتشجيع المنتج الوطني، وإبراز أثر ذلك في بناء الدول وصناعة الحضارة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن المشاركة في احتفالات كفرالشيخ بعيدها القومي تأتي تقديرًا لتاريخها الوطني العريق ولدورها في دعم التنمية والتنوير، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في نشر الوعي الديني وترسيخ الفكر الوسطي وتعزيز قيم الانتماء الوطني.

وأعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا أن ذكرى معركة البرلس تمثل نموذجًا مضيئًا في سجل البطولات المصرية، وتؤكد تلاحم الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن، داعيًا الله أن يديم على مصر الأمن والاستقرار والرخاء.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، أن احتفال المحافظة بعيدها القومي بمشاركة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يعكس مكانة كفرالشيخ التاريخية والدينية، ويعبر عن اعتزاز أبنائها بتاريخها الوطني العريق وقيم الولاء والانتماء، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد خلال هذه المناسبة سلسلة من الفعاليات التي تبرز جهود الدولة في دعم التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تأتي هذه الزيارة في إطار دعم الدور الدعوي والتنويري للمساجد الكبرى ذات الطابع التاريخي، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بتطوير المناطق الأثرية والدينية والارتقاء بها، لتكون مقاصد حضارية وروحية تليق بتاريخ مصر العريق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن شعائر صلاة الجمعة شهدت تلاوة قرآنية عطرة تلاها الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، نقيب قراء محافظة كفر الشيخ، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.