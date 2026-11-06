قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعم عسكري روسي لإيران.. 90 منصة لإطلاق صواريخ موجهة من المروحيات

مروحيات قتالية- صورة أرشيفية
مروحيات قتالية- صورة أرشيفية
خاطر عبادة

كشفت وثائق مسربة من قطاع الصناعات الدفاعية الروسية أن موسكو رتبت لتزويد إيران بـ90 منصة لإطلاق صواريخ موجهة متطورة من المروحيات.

وثائق مسربة تكشف عقد التصدير "K-10"

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الوثائق التي حصلت عليها شركة "دالاس أناليتيكس" الأوكرانية للاستخبارات الخاصة وشاركتها معها، تتضمن تفاصيل خطط لتوريد منصات إطلاق صواريخ "LMUR" الموجهة، التي تطلق من المروحيات الهجومية، واستخدمتها القوات الروسية على نطاق واسع ضد أهداف أوكرانية منذ بدء الغزو الشامل عام 2022.

جدول إنتاج يحدد التسليم حتى ديسمبر 2025

وبحسب الوثائق، أدرج جدول إنتاج أعدته شركة "فيمبيل"، المتخصصة في تصميم الصواريخ ومنظومات إطلاقها، في مايو 2024، طلبا لتوريد 90 منصة إطلاق بموجب عقد تصدير يحمل الرمز "K-10"، مع تحديد مواعيد التسليم بين أواخر عام 2024 وديسمبر 2025. وتحدد وثائق داخلية منفصلة إيران صراحة باعتبارها الجهة المقصودة بهذا الرمز.

هل سُلمت المنصات فعلا؟

ولم تثبت السجلات ما إذا كانت منصات الإطلاق قد سُلمت بالفعل إلى إيران، غير أن جدول إنتاج منفصلا يتضمن ست طائرات تدريب نفاثة من طراز "ياك-130" مخصصة لإيران عام 2023، يتوافق مع تقارير سابقة عن تسليم هذه الطائرات.

موسكو المستفيد الأبرز من إطالة أمد الصراع

وتأتي هذه المعلومات في وقت تدرس فيه واشنطن خطواتها المقبلة في الحرب على إيران، عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، فيما يرى مراقبون أن موسكو من أبرز المستفيدين من إطالة أمد الصراع، لما يحققه لها من مكاسب استراتيجية واقتصادية.

ارتفاع أسعار الطاقة يمول الحرب الروسية

واستفادت روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، نتيجة اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز والهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة في الخليج. وتوفر عائدات النفط المرتفعة للكرملين موارد إضافية لتمويل الحرب في أوكرانيا، كما قد تخفف الضغوط على الموازنة الروسية.

كذلك، أسهمت الحرب في تحويل الاهتمام الدولي والموارد العسكرية الغربية بعيدا عن أوكرانيا، ما زاد الضغوط على قدرة كييف على الحصول على صواريخ الاعتراض الأمريكية الصنع لمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قلل مرارا من حجم الدعم الروسي لإيران، وكتب الشهر الماضي أن موسكو لا تفعل "إلا القليل جدا، إن كانت تفعل شيئا على الإطلاق" لمساعدة طهران، مشيرا إلى أنه لا يريد إبعاد روسيا عن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

استخبارات أوروبية: موسكو زودت طهران ببيانات وصور أقمار صناعية

وتتعارض هذه التصريحات مع نتائج توصلت إليها أجهزة استخبارات أوروبية، تفيد بأن روسيا زودت إيران ببيانات مهمة وصور أقمار صناعية قد تساعدها في استهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.تحذير من طائرات مسيرة روسية لإيران

كما حذرت أجهزة استخبارات أوروبية من أن موسكو تستعد لتزويد طهران بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لاستخدامها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

تعاون عسكري توسع منذ 2022

وتوسع التعاون العسكري بين روسيا وإيران بشكل كبير منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، عندما أصبحت طهران موردا رئيسيا للطائرات المسيرة الهجومية من طراز "شاهد"، التي بدأت روسيا تصنيعها محليا لاحقا.

ونفت موسكو تقارير تحدثت عن تزويد إيران بمعدات عسكرية لاستخدامها في الصراع الحالي. ووقع البلدان اتفاقية شراكة استراتيجية عام 2025، تتضمن بنودا لمواجهة التهديدات المشتركة، لكنها لا تشمل التزامات بالدفاع المتبادل مماثلة لتلك الواردة في اتفاقية الأمن بين روسيا وكوريا الشمالية.

ثلاثة اجتماعات رفيعة في أكتوبر وحده

وعلى الرغم من ذلك، حافظت طهران وموسكو على تعاون وثيق خلال الأشهر الأخيرة، إذ عقد مسؤولون كبار من البلدين ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى خلال أكتوبر وحده، في مؤشر على الأهمية المتزايدة التي يوليها الطرفان لعلاقاتهما.

روسيا إيران دعم روسيا لإيران حرب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

ترشيحاتنا

أرشيفي

إيران .. إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9" فوق جزيرة قشم

أرشيفي

بعد تفجيرات جزيرة قشم الإيرانية .. القيادة المركزية الأمريكية : الأمور هادئة

أرشيفي

إيران .. سقوط صاروخين في جزيرة قشم

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد