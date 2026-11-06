دعم عسكري روسي لإيران.. 90 منصة لإطلاق صواريخ موجهة من المروحيات

كشفت وثائق مسربة من قطاع الصناعات الدفاعية الروسية أن موسكو رتبت لتزويد إيران بـ90 منصة لإطلاق صواريخ موجهة متطورة من المروحيات.

وثائق مسربة تكشف عقد التصدير "K-10"

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الوثائق التي حصلت عليها شركة "دالاس أناليتيكس" الأوكرانية للاستخبارات الخاصة وشاركتها معها، تتضمن تفاصيل خطط لتوريد منصات إطلاق صواريخ "LMUR" الموجهة، التي تطلق من المروحيات الهجومية، واستخدمتها القوات الروسية على نطاق واسع ضد أهداف أوكرانية منذ بدء الغزو الشامل عام 2022.

جدول إنتاج يحدد التسليم حتى ديسمبر 2025

وبحسب الوثائق، أدرج جدول إنتاج أعدته شركة "فيمبيل"، المتخصصة في تصميم الصواريخ ومنظومات إطلاقها، في مايو 2024، طلبا لتوريد 90 منصة إطلاق بموجب عقد تصدير يحمل الرمز "K-10"، مع تحديد مواعيد التسليم بين أواخر عام 2024 وديسمبر 2025. وتحدد وثائق داخلية منفصلة إيران صراحة باعتبارها الجهة المقصودة بهذا الرمز.

هل سُلمت المنصات فعلا؟

ولم تثبت السجلات ما إذا كانت منصات الإطلاق قد سُلمت بالفعل إلى إيران، غير أن جدول إنتاج منفصلا يتضمن ست طائرات تدريب نفاثة من طراز "ياك-130" مخصصة لإيران عام 2023، يتوافق مع تقارير سابقة عن تسليم هذه الطائرات.

موسكو المستفيد الأبرز من إطالة أمد الصراع

وتأتي هذه المعلومات في وقت تدرس فيه واشنطن خطواتها المقبلة في الحرب على إيران، عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، فيما يرى مراقبون أن موسكو من أبرز المستفيدين من إطالة أمد الصراع، لما يحققه لها من مكاسب استراتيجية واقتصادية.

ارتفاع أسعار الطاقة يمول الحرب الروسية

واستفادت روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، نتيجة اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز والهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة في الخليج. وتوفر عائدات النفط المرتفعة للكرملين موارد إضافية لتمويل الحرب في أوكرانيا، كما قد تخفف الضغوط على الموازنة الروسية.

كذلك، أسهمت الحرب في تحويل الاهتمام الدولي والموارد العسكرية الغربية بعيدا عن أوكرانيا، ما زاد الضغوط على قدرة كييف على الحصول على صواريخ الاعتراض الأمريكية الصنع لمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قلل مرارا من حجم الدعم الروسي لإيران، وكتب الشهر الماضي أن موسكو لا تفعل "إلا القليل جدا، إن كانت تفعل شيئا على الإطلاق" لمساعدة طهران، مشيرا إلى أنه لا يريد إبعاد روسيا عن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

استخبارات أوروبية: موسكو زودت طهران ببيانات وصور أقمار صناعية

وتتعارض هذه التصريحات مع نتائج توصلت إليها أجهزة استخبارات أوروبية، تفيد بأن روسيا زودت إيران ببيانات مهمة وصور أقمار صناعية قد تساعدها في استهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.تحذير من طائرات مسيرة روسية لإيران

كما حذرت أجهزة استخبارات أوروبية من أن موسكو تستعد لتزويد طهران بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات لاستخدامها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

تعاون عسكري توسع منذ 2022

وتوسع التعاون العسكري بين روسيا وإيران بشكل كبير منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، عندما أصبحت طهران موردا رئيسيا للطائرات المسيرة الهجومية من طراز "شاهد"، التي بدأت روسيا تصنيعها محليا لاحقا.

ونفت موسكو تقارير تحدثت عن تزويد إيران بمعدات عسكرية لاستخدامها في الصراع الحالي. ووقع البلدان اتفاقية شراكة استراتيجية عام 2025، تتضمن بنودا لمواجهة التهديدات المشتركة، لكنها لا تشمل التزامات بالدفاع المتبادل مماثلة لتلك الواردة في اتفاقية الأمن بين روسيا وكوريا الشمالية.

ثلاثة اجتماعات رفيعة في أكتوبر وحده

وعلى الرغم من ذلك، حافظت طهران وموسكو على تعاون وثيق خلال الأشهر الأخيرة، إذ عقد مسؤولون كبار من البلدين ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى خلال أكتوبر وحده، في مؤشر على الأهمية المتزايدة التي يوليها الطرفان لعلاقاتهما.