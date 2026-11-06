القوات الأمريكية في اليابان تمدد حظر التجول المفروض على جنودها شهرا إضافيا

أعلنت القوات العسكرية الأمريكية في محافظة "أوكيناوا" اليابانية تمديد حظر التجول المفروض على أفرادها شهرًا إضافيًا، وذلك عقب القبض على أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) للاشتباه في تورطه في سرقة وقتل امرأة محلية.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، اليوم الجمعة، أن حظر التجول الذي يسري من منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا، كان من المقرر رفعه بعد غد الأحد، إلا أنه تقرر تمديده حتى 7 ديسمبر المقبل، ليشمل الأفراد العسكريين الذين تقل رتبهم عن رقيب.

ويأتي القرار بعد إلقاء القبض على جندي آخر من مشاة البحرية الأمريكية للاشتباه في قيادته سيارة تحت تأثير الكحول خلال فترة حظر التجول، الذي فُرض في أعقاب القبض على ديفين بالارد للاشتباه في تورطه في سرقة وقتل امرأة بمدينة ناها.

وأوضحت القوات الأمريكية أن القرار لا يشمل الأفراد الذين يحملون رتبة رقيب أو رتبًا أعلى، فيما يُحظر على جميع أفراد القوات شراء المشروبات الكحولية أو تناولها خارج منازلهم بعد منتصف الليل.