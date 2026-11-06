وليد صلاح عبداللطيف يحذر من سيطرة المستثمرين على شركة الزمالك

طالب وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، بضرورة احتفاظ النادي بالحصة الأكبر في شركة الكرة، مؤكدًا أهمية عدم منح المستثمرين سلطة التحكم في القرارات المتعلقة بمستقبل الفريق.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، خلال تصريحاته ببرنامج «مودرن سبورتس»، إن جميع التفاصيل المتعلقة بشركة الكرة يجب أن تكون واضحة أمام الرأي العام، مع ضرورة تحديد الجهة صاحبة القرار، سواء مجلس إدارة النادي أو إدارة الشركة.

وأكد أن حصة نادي الزمالك يجب ألا تقل عن حصة المستثمرين، مشيرًا إلى أن امتلاك المستثمرين النسبة الأكبر قد يمنحهم السيطرة على القرارات، وهو ما يمثل خطورة على مستقبل النادي.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن المستثمرين ينظرون إلى المشروع من منظور اقتصادي بحت، ويسعون إلى تحقيق الأرباح، وهو ما قد يدفعهم لاتخاذ قرارات لا تتماشى بالضرورة مع مصلحة الفريق، مثل بيع عدد من اللاعبين لتحقيق مكاسب مالية.

وشدد وليد صلاح عبداللطيف على ضرورة أن تكون حصة مجلس إدارة الزمالك هي الأكبر تحت أي ظرف، لضمان بقاء القرار النهائي في يد النادي، والحفاظ على هويته ومصالحه الرياضية.