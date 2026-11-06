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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة شخصين وضبط 8 متهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا الخيمة

مشاجرة
مشاجرة
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم 4 بائعين مفروشات، اثنان منهم مصابان برش خرطوش، وطرف ثان يضم بائعَي مفروشات وعاملين، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهم حول العمل.

وتطورت المشاجرة إلى تبادل إطلاق الأعيرة النارية باستخدام 3 أسلحة فرد خرطوش وبندقية خرطوش، ما أسفر عن إصابة اثنين من الطرف الأول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث مشاجرة

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