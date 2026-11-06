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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تلال قمامة وحيوانات نافقة وأغنام تأكل المخلفات في ميت حلفا.. ومحافظة القليوبية لا تتحرك

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

استغاث أهالي قريتي ميت حلفا والإصلاح والقرى التابعة لهما بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، بالمهندس حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية، مطالبين بالتدخل الفوري لإنقاذهم من كارثة بيئية بسبب تراكم تلال القمامة والمخلفات على جانبي الطريق الممتد من بداية الطريق الدائري وحتى كوبري أبو سعدة.

وأكد الأهالي أن الطريق يشهد تراكم كميات ضخمة من القمامة، من بينها حيوانات نافقة، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتفاقم التلوث البيئي، فضلًا عن انتشار الحشرات، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وسلامة الأطفال.

وأضافوا أن خطورة الأزمة تتضاعف مع قيام بعض الأغنام بتناول مخلفات الطعام والقمامة الموجودة داخل هذه المقالب، الأمر الذي يثير مخاوف من انتقال الأمراض إلى الحيوانات، واحتمالية وصول آثارها إلى المواطنين الذين يتعاملون معها أو يستهلكون منتجاتها، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأوضح الأهالي أن الأزمة لم تعد مجرد مظهر غير حضاري، بل تحولت إلى معاناة يومية تهدد حياة سكان ميت حلفا وقرية الإصلاح والقرى المجاورة، في ظل استمرار تراكم المخلفات وعدم انتظام أعمال رفع القمامة، وانتشار الحيوانات النافقة وسط أكوام المخلفات.

وطالب الأهالي بضرورة رفع جميع المخلفات والحيوانات النافقة من الطريق بشكل عاجل، وتوفير سيارات لجمع القمامة بصورة منتظمة، إلى جانب تطهير المنطقة ووضع آلية للمتابعة المستمرة لمنع تكرار الأزمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأغنام والحيوانات إلى مقالب القمامة.

وشدد الأهالي على أن مطالبهم لا تتجاوز حقهم الطبيعي في بيئة نظيفة وطريق آمن وصحي، مطالبين محافظ القليوبية بسرعة التحرك على أرض الواقع، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الحيوانات، وإنهاء معاناة أهالي المنطقة.

ميت حلفا والإصلاح قليوب حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية كوبري أبو سعدة انتشار الحشرات

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