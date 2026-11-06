4 تهديدات جديدة بوجود قنابل تستهدف طائرات فوق فرنسا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الجمعة، عن تلقيه أربعة تهديدات جديدة بوجود قنابل تستهدف طائرات تحلق فوق فرنسا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إن جميع الطائرات هبطت بسلام، مضيفا أن وحدات إزالة القنابل تقوم بعمليات تفتيش، مع وجود تحقيق جارٍ لتحديد مصدر التهديدات التي تؤثر على جميع أنحاء أوروبا.



مطار براج يتلقى تهديدات



في سياق متصل، تأثرت 8 رحلات جوية على الأقل من وإلى مطار براج بالتشيك بتهديدات بوجود قنابل هذا الصباح.

أكد المتحدث باسم شركة الطيران التشيكية لوكالة فرانس برس أن ثماني رحلات جوية على الأقل من وإلى براج تعرضت لتهديدات بوجود قنابل .

وقالت دينيسا هيتمانكوفا إن الأمر يتعلق بالرحلات الجوية القادمة من الدنمارك وإسبانيا والمملكة المتحدة، والرحلات الجوية المغادرة إلى هولندا وقبرص ورومانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة .

إخلاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية بعد تهديدات



في الوقت ذاته، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة، بصدور أوامر إخلاء لمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية العامة بعد تلقي تهديد عبر البريد الإليكتروني بوجود قنبلة.

غادر الموظفون مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTÉ) في دونيبروك بدبلن، وتتواجد الشرطة الأيرلندية (gardaí) في الموقع لإجراء عمليات تفتيش.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها "على علم بتهديد موجه ضد المؤسسات الإعلامية هنا وفي أوروبا".

وأضافت أنهم على اتصال مع المؤسسات الإعلامية الأيرلندية المتضررة، وسيتم التحقيق في التهديدات.

مطار كوبنهاجن يتلقى تهديدات



تتزامن التهديد مع سلسلة تهديدات زائفة تفيد بوجود قنابل، والتي أثرت على حركة الطيران في عدد من الدول الأوروبية.

وكانت أخر تلك التهديدات اليوم الجمعة، حيث تلقى مطار كوبنهاجن بالدنمارك تهديدات جديدة لحركة الطيران، في أحدث تهديد موجه لرحلات الركاب في جميع أنحاء أوروبا في الأيام الأخيرة.

وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، تحقق الشرطة الدنماركية في تهديدات جديدة استهدفت حركة الطيران في مطار كوبنهاجن اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

وقالت الشرطة الدنماركية في بيان يوم الجمعة: "نحن متواجدون مرة أخرى في مطار كوبنهاجن اليوم على خلفية تهديدات موجهة إلى حركة الطيران".