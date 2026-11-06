قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 تهديدات جديدة بوجود قنابل تستهدف طائرات فوق فرنسا
هالاند يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي.. إيزاك أقرب المطاردين بسباق الحذاء الذهبي
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير بيلاروسيا إحياء التعاون الصناعي بين البلدين
القمر الجديد يحدد ساعة الصفر.. فوكس نيوز تكشف موعدا محتملا لضرب إيران
مستجدات الطقس.. سحب متوسطة تتقدم باتجاه القاهرة وأمطار بعد ساعات
باب مغلق و3 سنوات من الغياب.. القصة الكاملة للهيكل العظمي لطبيبة العيون بالهرم
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. الزمالك يصطدم بمصر للتأمين ومواجهات قوية أوروبيا
خطيب المسجد النبوي: شح النفس خصلة ذميمة تسببت في هلاك أمم سابقة
وكالة الأنباء الفرنسية: تهديدات بوجود متفجرات في 8 رحلات من وإلى براغ
الشرطة البرتغالية: إنذار بوجود متفجرات على متن طائرة انطلقت من لشبونة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. الزمالك يصطدم بمصر للتأمين.. ومواجهات قوية أوروبيا
اسكتي أحسن ليكي.. إعلامية توجه رسالة قوية لمتحدثة الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة البرتغالية: إنذار بوجود متفجرات على متن طائرة انطلقت من لشبونة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت شبكة "سي إن إن" البرتغالية بأن الأجهزة الأمنية بتلقي تهديد بوجود قنبلة على متن رحلة جوية قادمة من روما إلى مطار لشبونة صباح اليوم.

وأكدت وسائل إعلام أخرى أن طائرة تابعة لشركة "رايان إير" (Ryanair) هبطت في العاصمة البرتغالية في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم.

 وكانت الشرطة البرتغالية تلقت بلاغاً عبر مكالمة هاتفية من أحد عناصر إنفاذ القانون، حيث جرى التحقق من هويته من قبل أفراد الشرطة القضائية.

وبعد فترة وجيزة، ورد تهديد ثانٍ بوجود قنبلة، هذه المرة يتعلق برحلة لشركة "ويز إير" (Wizz Air) كانت متجهة من براج إلى روما.

ووفقاً للتقارير، جاء التحذير بشأن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة عبر مكالمة هاتفية مجهولة المصدر تلقاها برج المراقبة في مطار فيوميتشينو. 

وتم تحويل مسار الرحلة -التي كان من المقرر وصولها إلى العاصمة الإيطالية في الساعة الحادية عشرة صباحاً- إلى مدينة البندقية، حيث هبطت الطائرة هناك، وتجري الشرطة حالياً عمليات تمشيط أمني.

وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة طويلة من الوقائع المماثلة التي شهدتها أنحاء مختلفة من أوروبا هذا الأسبوع، والتي تبين في جميعها -حتى الآن- أنها كانت بلاغات كاذبة.

لشبونة روما مطار لشبونة مطار فيوميتشينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

القطار الكهربائي

لمدة ساعتين.. توقف القطار الكهربائي في محطتين بالعاصمة الجديدة اليوم الجمعة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. قائمة ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS الجديدة

خطبة الجمعة

بعد إهانة خطيب مسجد لـ مُسنّ.. الإفتاء توضح حكم تخفيف خطبة الجمعة رحمة بالمرضى

الحرب الأمريكية الإيرانية

إيران تضع 7 شروط أمام واشنطن.. مقترح نووي جديد يصل أمريكا عبر قطر

حاملة طائرات أمريكية

حاملة الطائرات الأمريكية روزفلت تصل الشرق الأوسط خلال أيام

ترشيحاتنا

تعبيرية

برلمانية: تهيئة مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية يدعمان الاستقرار الاقتصادي

تعبيرية

برلماني: تراجع التضخم يتطلب إجراءات لضمان انعكاسه على أسعار السلع

مجلس النواب

حصاد جلسات النواب 2 – 3 نوفمبر 2026

بالصور

وسط فرحة أهالي عين شمس.. أحمد العوضي يحتفل بانطلاق تصوير سلطان الديب

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد العوضي

50 صورة من حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي l التفاصيل الكاملة

حفل الختام
حفل الختام
حفل الختام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد