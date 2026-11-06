الشرطة البرتغالية: إنذار بوجود متفجرات على متن طائرة انطلقت من لشبونة

أفادت شبكة "سي إن إن" البرتغالية بأن الأجهزة الأمنية بتلقي تهديد بوجود قنبلة على متن رحلة جوية قادمة من روما إلى مطار لشبونة صباح اليوم.

وأكدت وسائل إعلام أخرى أن طائرة تابعة لشركة "رايان إير" (Ryanair) هبطت في العاصمة البرتغالية في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وكانت الشرطة البرتغالية تلقت بلاغاً عبر مكالمة هاتفية من أحد عناصر إنفاذ القانون، حيث جرى التحقق من هويته من قبل أفراد الشرطة القضائية.

وبعد فترة وجيزة، ورد تهديد ثانٍ بوجود قنبلة، هذه المرة يتعلق برحلة لشركة "ويز إير" (Wizz Air) كانت متجهة من براج إلى روما.

ووفقاً للتقارير، جاء التحذير بشأن وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة عبر مكالمة هاتفية مجهولة المصدر تلقاها برج المراقبة في مطار فيوميتشينو.

وتم تحويل مسار الرحلة -التي كان من المقرر وصولها إلى العاصمة الإيطالية في الساعة الحادية عشرة صباحاً- إلى مدينة البندقية، حيث هبطت الطائرة هناك، وتجري الشرطة حالياً عمليات تمشيط أمني.

وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة طويلة من الوقائع المماثلة التي شهدتها أنحاء مختلفة من أوروبا هذا الأسبوع، والتي تبين في جميعها -حتى الآن- أنها كانت بلاغات كاذبة.