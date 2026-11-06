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اسكتي أحسن ليكي.. إعلامية توجه رسالة قوية لمتحدثة الاحتلال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اسكتي أحسن ليكي.. إعلامية توجه رسالة قوية لمتحدثة الاحتلال

الإعلامية دعاء جاد الحق
الإعلامية دعاء جاد الحق
البهى عمرو

أكدت الإعلامية دعاء جاد الحق، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، رفضها محاولات تزييف الحقائق بشأن القضية الفلسطينية، مشددة على أن الإعلام لن يترك مساحة لكتابة التاريخ وفق الرواية الإسرائيلية، أو تمرير الأكاذيب وتزوير الوقائع المتعلقة بما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

ووجهت مذيعة «إكسترا نيوز» انتقادات حادة إلى إيلا، متحدثة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية تصريحاتها بشأن الشعب الفلسطيني، متهمة إياها بتبرير جرائم الاحتلال وتقديم الفلسطينيين باعتبارهم الطرف الذي يبدأ بالعدوان.

  الاحتلال يقتل المدنيين ويجوع الفلسطينيين

 

وتساءلت دعاء جاد الحق عن الطرف الذي بدأ العدوان، مشيرة إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من قتل وتجويع وتهجير، ومؤكدة أن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ليست جديدة، بل تمتد لعقود.

وأضافت أن متحدثة جيش الاحتلال تتجاهل الجرائم التي تحدث يوميًا بحق الفلسطينيين، من قتل النساء والأطفال وكبار السن، بدلًا من الحديث عن معاناة المدنيين وما يتعرضون له من انتهاكات.

رسالة حادة إلى متحدثة جيش الاحتلال

 

وشددت مذيعة «إكسترا نيوز» على أن الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال له الحق في مقاومته بالوسائل التي يقرها القانون، ووجهت رسالة حادة إلى إيلا، قائلة: «نصيحة ليكي يا إيلا، والنصيحة ليكي خسارة، أنتِ كنتِ بتحصلي على مكافأة على عدد المنشورات، فالأفضل ألا تفعلي ذلك حتى لا تظهري حمقاء، واسكتي أحسن ليكي، أكرم يا إيلا».

القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني فلسطين الإعلامية دعاء جاد الحق

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