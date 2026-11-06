التشيك: مطار براج يتلقى تهديدات بوجود قنابل على عدة طائرات

أعلنت الشرطة التشيكية اليوم الجمعة أنها تلقت تهديداً بوجود قنبلة ضد الرحلات الجوية المغادرة من مطار براغ والواصلة إليه، مضيفة أن الإجراءات الأمنية مطبقة لضمان الحد الأدنى من التأثير على عمليات المطار.

وقال متحدث باسم المطار إنه لم يتم العثور على أي أجهزة متفجرة على متن الرحلات التي تم فحصها حتى الآن، ولم يتم إلغاء أو تحويل أي رحلات جوية.

إخلاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية بعد تهديد قنبلة



في السياق ذاته، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة، بصدور أوامر إخلاء لمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية العامة بعد تلقي تهديد عبر البريد الإليكتروني بوجود قنبلة.

وغادر الموظفون مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTÉ) في دونيبروك بدبلن، وتتواجد الشرطة الأيرلندية (gardaí) في الموقع لإجراء عمليات تفتيش.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها "على علم بتهديد موجه ضد المؤسسات الإعلامية هنا وفي أوروبا".

وأضافت أنهم على اتصال مع المؤسسات الإعلامية الأيرلندية المتضررة، وسيتم التحقيق في التهديدات.

مطار كوبنهاجن يتلقى تهديداً لحركة الطيران



تتزامن التهديد مع سلسلة تهديدات زائفة تفيد بوجود قنابل، والتي أثرت على حركة الطيران في عدد من الدول الأوروبية.

وكانت أخر تلك التهديدات اليوم الجمعة، حيث تلقى مطار كوبنهاجن بالدنمارك تهديدات جديدة لحركة الطيران، في أحدث تهديد موجه لرحلات الركاب في جميع أنحاء أوروبا في الأيام الأخيرة.

وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، تحقق الشرطة الدنماركية في تهديدات جديدة استهدفت حركة الطيران في مطار كوبنهاجن اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

وقالت الشرطة الدنماركية في بيان يوم الجمعة: "نحن متواجدون مرة أخرى في مطار كوبنهاجن اليوم على خلفية تهديدات موجهة إلى حركة الطيران".