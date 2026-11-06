إخلاء مباني الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية بعد تلقي تهديدات بوجود قنبلة

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة، بصدور أوامر إخلاء لمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية العامة بعد تلقي تهديد عبر البريد الإليكتروني بوجود قنبلة.

وغادر الموظفون مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTÉ) في دونيبروك بدبلن، وتتواجد الشرطة الأيرلندية (gardaí) في الموقع لإجراء عمليات تفتيش.

وقالت الشرطة في بيان إنها "على علم بتهديد موجه ضد المؤسسات الإعلامية هنا وفي أوروبا".

وأضافت أنها على اتصال مع المؤسسات الإعلامية الأيرلندية المتضررة، وسيتم التحقيق في التهديدات.

مطار كوبنهاجن يواجه تهديداً جديداً لحركة الطيران



تزامن التهديد مع سلسلة تهديدات زائفة تفيد بوجود قنابل، والتي أثرت على حركة الطيران في عدد من الدول الأوروبية.

وكانت أخر تلك التهديدات اليوم الجمعة، حيث تلقى مطار كوبنهاجن بالدنمارك تهديدات جديدة لحركة الطيران، في أحدث تهديد موجه لرحلات الركاب في جميع أنحاء أوروبا في الأيام الأخيرة.

وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، تحقق الشرطة الدنماركية في تهديدات جديدة استهدفت حركة الطيران في مطار كوبنهاجن اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

وقالت الشرطة الدنماركية في بيان يوم الجمعة: "نحن متواجدون مرة أخرى في مطار كوبنهاجن اليوم على خلفية تهديدات موجهة إلى حركة الطيران".