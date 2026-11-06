«متولي وشفيقة» يحصد أربع جوائز بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

واصل العرض المسرحي «متولي وشفيقة»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، تألقه في المهرجانات المسرحية، بعدما حصد عددًا من الجوائز المتميزة ضمن المسابقة الكبرى لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته الفنية، ويؤكد تميزه على مستوى الأداء التمثيلي والرؤية البصرية والإبداع المسرحي.

وحصل الفنان محمد فريد عن دوره في العرض على جائزة محمد حسن الجندي لأفضل ممثل، فيما نالت الفنانة يسرا المنسي جائزة شيرين الطحان لأفضل ممثلة، تقديرًا لأدائهما المتميز خلال أحداث العرض.

كما حصد العرض جائزة إيهاب النوبي لأفضل سينوغرافيا، مناصفة مع العرض القطري «المدينة الفاصلة»، وذلك عن السينوغرافيا المتميزة التي أبدعها الدكتور محمد سعد وإبراهيم الفرن، والتي أسهمت في تقديم الرؤية البصرية والجمالية للعرض، وعكست تكامل عناصره الفنية والإبداعية.

وفي منافسة قوية بين العروض المسرحية المشاركة، حصل «متولي وشفيقة» على المركز الثاني في جائزة مهرجان ظفار الدولي للمسرح لأفضل عرض متكامل، بينما جاء العرض القطري «المدينة الفاصلة» في المركز الأول، ليحصد العرض المصري تقديرًا جديدًا ضمن المنافسة الدولية.

ويأتي هذا التتويج امتدادًا لمسيرة نجاح العرض، الذي سبق أن حصد جائزة أفضل عرض مسرحي خلال الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، كما شارك في مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عُمان، مواصلًا حضوره في المهرجانات المسرحية المحلية والعربية والدولية.

ويضم فريق عمل «متولي وشفيقة» نخبة من الفنانين، هم محمد فريد، ويسرا المنسي، ومنة اليماني، ودالا حربي، وأحمد عودة، وتقى طارق، وإسلام مصطفى، وصلاح السيسي، وأحمد راضي، وعبد الله شوقي، وجوزيف مجدي.

العرض من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أمير اليماني، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان سامح بسيوني، ضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وتحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح.



ويؤكد هذا الإنجاز المكانة التي استطاع العرض أن يحققها في المشهد المسرحي، بفضل تكامل عناصره الفنية والإبداعية، وقدرته على المنافسة وحصد الجوائز وسط عروض مسرحية من مختلف الدول.