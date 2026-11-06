«نوستالجيا 80/90» يشعل مسرح البالون بسحر الفلكلور وذكريات الزمن الجميل

في ليلة فنية متميزة على مسرح البالون، قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مجموعة من العروض الفنية التي جمعت بين أصالة التراث المصري وذكريات الزمن الجميل، وسط أجواء احتفالية مبهرة.

وجاء الفصل الأول بمشاركة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، التي قدمت رقصتين من الفلكلور البورسعيدي، هما «الرقصة البحرية» و«الرقصة الخلالة (أم الخلول)»، فيما قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية «رقصة الفلاحين»، في لوحات استعراضية عكست ثراء التراث الشعبي المصري وتنوعه.

أما الفصل الثاني، فشهد تقديم العرض الاستعراضي «نوستالجيا 80/90»، فكرة ورؤية وإخراج الفنان تامر عبد المنعم، الذي استعاد ببراعة ذكريات الثمانينيات والتسعينيات من خلال توليفة فنية متكاملة ضمت مجموعة من الأغنيات الخالدة، واللوحات الراقصة المبهرة، والديكورات التي أعادت إلى الجمهور ملامح وذكريات تلك الحقبة الزمنية.

العرض من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وتتولى أ. أمل حبيب إدارة الإنتاج، فيما صمم محمد القذافي استعراضات فرقة رضا، وصمم محمد أبو صالح استعراضات فرقة بورسعيد.

وتولى شريف رضا إعداد المادة الفيلمية، ومحمد جابر تصميم الديكور، وعز حلمي تصميم الإضاءة، وإسلام عباس المكياج، ورنا عبد المجيد الأزياء، ومحمد مصطفى الموسيقى والتوزيع، وعبد الرحمن غريب الفيديو مابينج.

وضمت هيئة الإخراج هشام إبراهيم، وهالة الصباح، ومحمد الهادي، ودعاء محمد، وهتان عبد العظيم، فيما تولى محمد عمر وأحمد مصطفى مهام مساعدي الإخراج، وأحمد شعراوي الإخراج التنفيذي.

ويأتي العرض في إطار حرص البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على تقديم عروض تجمع بين الحفاظ على التراث وتقديم تجارب فنية معاصرة تستعيد ذاكرة الأجيال، وتؤكد قدرة المسرح المصري على التواصل مع مختلف الأذواق والأعمار.



