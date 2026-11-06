وفاء عامر توجه رسالة عن الكرامة والاعتزاز بالنفس: ليس كل خصام يستحق الصلح

وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدثت خلالها عن الاعتزاز بالنفس والحفاظ على الكرامة.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على فيسبوك: “لا تبدأ بصلح من خاصمك بغير حق، ولا تعتذر لمن ظلمك وأنت لم تخطئ، ولا تمد يدك لمن تعمّد ايذائك، فليس كل خلاف يستحق الصلح، وليس كل خصام يستحق العودة، فالاعتزاز بقيمتك أولى من إرضاء من لا يعرف قدرك”.

من جانب آخر، أعلن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، عن تكريم الفنانة الكبيرة وفاء عامر في حفل افتتاح دورته الثالثة المقرر له يوم ٢٨ أكتوبر الجاري بجامعة السويس.

يأتي تكريم المهرجان لوفاء عامر تقديرا لمسيرة فنية حافلة بالأدوار والشخصيات المتنوعة والمختلفة من خلال مايقارب الـ٥٠ فيلم ومايزيد عن الـ٧٠ مسلسل و٢٠ عرض مسرحي وأكثر من عمل إذاعي منها أفلام كف القمر وحين ميسرة ورحلة مشبوهة والتحويلة وكشف المستور والليلة الكبيرة وكارما وغيرها.