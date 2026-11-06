بعد رفعه من السينما.. موعد طرح فيلم الجواهرجي على هذه المنصة

أعلنت منصة يانجو بلاي، عن طرح فيلمها الجواهرجي ، يوم 25 من الشهر الجاري، وذلك بعد رفعه من السينما المصرية بعدة أسابيع .

قصة فيلم “الجواهرجي”

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية «سيف»، التي يجسدها محمد هنيدي، وهو صائغ مجوهرات شهير يجد نفسه في سلسلة من المواقف والأزمات نتيجة علاقاته وتعقيدات حياته الزوجية، في عمل يجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية.

الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي ومني زكي، لبلبة، وأحمد السعدني.

كما يشارك في البطولة تارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة، وعلاء زينهم، وضيف الشرف حاتم صلاح.