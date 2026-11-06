نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية

تستقبل دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الجمعة، المطرب الفرنسي جوليان داسان، في حفل غنائي استثنائي يصطحب خلاله الجمهور في رحلة إلى زمن الأغنية الفرنسية الكلاسيكية، من خلال تقديم مجموعة من أشهر الأعمال التي صنعت شهرة والده الفنان الراحل جو داسان، أحد أبرز نجوم الغناء في فرنسا خلال القرن الماضي.

ويأتي الحفل بمصاحبة فرقة «باريس تور إيفل»، ضمن الجولة الموسيقية العالمية التي يقدمها جوليان تحت عنوان «Joe Dassin Story»، والتي تحتفي بالإرث الفني لوالده، وتعيد إحياء مجموعة من أغنياته التي لا تزال تحظى بشعبية واسعة رغم مرور عقود على صدورها.

ومن المنتظر أن تتضمن الأمسية عددًا من أشهر أغنيات جو داسان، من بينها «Les Champs-Élysées» و«L’Été indien» و«Et si tu n’existais pas»، وهي أعمال ارتبطت بذاكرة أجيال مختلفة، وجمعت بين الألحان الرومانسية والإيقاعات المبهجة، لتصبح من علامات الموسيقى الفرنسية.

جوليان داسان يحمل إرث والده الفني

ويعد جوليان داسان الابن الأصغر للمطرب الفرنسي الراحل جو داسان، وحفيد المخرج السينمائي العالمي جول داسان، وقد اختار أن يحمل جانبًا من إرث والده الفني إلى جمهور العالم، من خلال تقديم أشهر أعماله في عروض موسيقية تستعيد أجواء العصر الذهبي للأغنية الفرنسية، مع إدخال توزيعات موسيقية حديثة تحافظ على الطابع الأصلي للأغنيات.

وتحمل مشاركة جوليان في حفل دار الأوبرا المصرية أهمية خاصة، في ظل المكانة التي تحتلها الموسيقى الفرنسية لدى الجمهور المصري، والعلاقات الثقافية والفنية الممتدة بين مصر وفرنسا.