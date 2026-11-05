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منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومراكز متابعة التغيرات المناخية انتهاء الموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، لبدء مرحلة جديدة من التقلبات الجوية تتسم بالانخفاض التدريجي في درجات الحرارة والتحول نحو طقس خريفي مائل للبرودة يمهد لدخول الأجواء الشتوية.

وتتأثر البلاد بتعمق منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، يصحبه نشاط للرياح وزيادة في نسبة الرطوبة، مع فرص لسقوط أمطار متقطعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، إلى جانب تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة خلال ساعات الصباح الباكر، مما يستوجب توخي الحذر ورفع درجات الاستعداد خاصة في القطاع الزراعي وعلى الطرق الرئيسية.

وتشهد حالة الطقس في مصر تغيرات ملحوظة مع نهاية الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انتهاء موجة الحر، ومن المتوقع أن تشهد الأجواء تحولًا كاملًا نحو أجواء أكثر برودة، مع سيطرة منخفض جوي بارد وفرص لسقوط أمطار متقطعة على مناطق شمال البلاد، في تحول يعيد الأجواء إلى الطابع الخريفي المائل للبرودة، مع اقتراب البلاد تدريجيًا من الأجواء الشتوية.

وكشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ عن حدوث تغيرات واضحة في الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن نهاية الأسبوع ستشهد انتهاء موجة الحر وبداية مرحلة جديدة تتسم بانخفاض درجات الحرارة، مع سيطرة المنخفض البارد على الأجواء، خاصة في مناطق شمال مصر.

وأوضح فهيم أن هذا التحول الجوي سيصاحبه فرص لسقوط أمطار متقطعة على مناطق شمال البلاد، لا سيما السواحل الشمالية، بالتزامن مع تراجع درجات الحرارة، لتدخل الأجواء فيما وصفه بالمرحلة شبه الشتوية، بعد فترة من الارتفاع النسبي في درجات الحرارة وسيادة الأجواء الحارة.

انخفاض درجات الحرارة

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن التغيرات الجوية لن تقتصر على انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وإنما ستمتد بصورة أكثر وضوحًا إلى فترات الليل، حيث تميل الأجواء إلى البرودة تدريجيًا، مع استمرار التفاوت الحراري بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، وهو ما يستدعي الانتباه إلى تأثير هذه التغيرات على الأنشطة الزراعية ومواعيد تنفيذ العمليات الحقلية.

وأضاف أن معدلات الندى والرطوبة خلال ساعات الصباح الباكر تشهد ارتفاعًا تدريجيًا، وهي من العوامل التي تتطلب متابعة دقيقة من جانب المزارعين، نظرًا لارتباطها بزيادة فرص نشاط وانتشار بعض الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الزراعية، خاصة في ظل توافر الظروف الجوية الملائمة لنمو الفطريات وانتقال العدوى بين النباتات.

وشدد فهيم على أهمية الانتباه إلى التغيرات المصاحبة لارتفاع الرطوبة والندى، وعدم التعامل مع هذه الظروف باعتبارها مجرد تغيرات عادية في الطقس، إذ يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على الحالة الصحية للمحاصيل، الأمر الذي يتطلب المتابعة المستمرة للحقول ورصد أي أعراض غير طبيعية قد تظهر على النباتات، مع الالتزام بالتوصيات الفنية والوقائية المناسبة لكل محصول.

الظواهر الجوية

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المصاحبة لهذه المرحلة، أشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى احتمالات ظهور الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية، وهو ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة، لا سيما في المناطق المفتوحة والطرق القريبة من الأراضي الزراعية، التي قد تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية نتيجة تكون الشبورة.

سقوط الأمطار

ولفت إلى أن فرص سقوط الأمطار الخريفية تظل قائمة خلال الفترة المقبلة، خاصة على مناطق السواحل الشمالية، وفقًا لتطورات الحالة الجوية وحركة المنخفضات المؤثرة، موضحًا أن طبيعة فصل الخريف تتسم بالتقلبات السريعة وعدم ثبات الحالة الجوية لفترات طويلة، ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وظهور فرص لسقوط الأمطار.

وتأتي هذه التغيرات في إطار الانتقال التدريجي بين فصلي الخريف والشتاء، حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع بصورة تدريجية، خاصة خلال ساعات الليل، مع زيادة فرص ظهور بعض الظواهر الجوية المرتبطة بهذه الفترة من العام، وهو ما يتطلب استعدادًا ومتابعة مستمرة، سواء على مستوى الأنشطة اليومية أو القطاع الزراعي، لتجنب التأثيرات المحتملة للتقلبات الجوية على المحاصيل والإنتاج الزراعي.

الهيئة العامة للأرصاد التغيرات المناخية درجات الحرارة طقس خريفي الأجواء الشتوية

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