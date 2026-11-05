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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة كيماري جونسون نجمة «Beverly Hills, 90210» و«Dude, Where’s My Car?» عن عمر 50 عامًا

كيماري جونسون
كيماري جونسون
تقى الجيزاوي

رحلت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كيماري جونسون عن عمر ناهز 50 عامًا، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة في القلب، لتنتهي مسيرة فنية بدأت في أواخر التسعينيات، وشاركت خلالها في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، من أبرزها مسلسل «Beverly Hills, 90210» وفيلم «Dude, Where’s My Car?».

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن ابنة شقيقتها روندا سكوت، تعرضت جونسون لوعكة صحية في منزلها بمدينة لوس أنجلوس يوم 27 أكتوبر الماضي، ونُقلت إلى مستشفى سيدارز سيناي، حيث شخص الأطباء حالتها بوجود مشكلة مرتبطة بتمدد الأوعية الدموية بالقلب. وتدهورت حالتها لاحقًا، قبل أن تفارق الحياة يوم الأربعاء 4 نوفمبر.

كيماري جونسون بدأت مشوارها الفني في التسعينيات

وُلدت جونسون في ويلكنسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وعملت في بداية حياتها مضيفة طيران، قبل أن تتجه إلى عالم عروض الأزياء ومسابقات الجمال، وحصلت على لقب ملكة جمال بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقلت إلى لوس أنجلوس لمتابعة حلمها في التمثيل.

وبدأت ظهورها التليفزيوني عام 1998 من خلال مسلسل «Beverly Hills, 90210»، إذ جسدت شخصية جودي في إحدى حلقاته، كما شاركت عام 2000 في الفيلم الكوميدي «Dude, Where’s My Car?» بدور «Alien Jumpsuit Chick No. 5».

وشملت أعمالها أيضًا مسلسلات «V.I.P.» و«Wanda at Large»، إلى جانب مشاركات سينمائية أخرى، من بينها «Shadow Fury» و«Spanish Fly» و«The Summer of Massacre».

كيماري جونسون اتجهت إلى عالم التجميل

وبعيدًا عن التمثيل وعروض الأزياء، أسست جونسون عام 2011 علامتها التجارية الخاصة للعناية بالبشرة والجمال «SkinGlow by Kimmarie»، واهتمت من خلالها بالتواصل مع النساء والتوعية بأهمية العناية بالبشرة والصحة.

وفي لقاء سابق، أعربت عن اعتزازها بمشروعها، موضحة أنه منحها فرصة لتقديم منتجات للعناية الوقائية ومشاركة اهتمامها بهذا المجال مع النساء، بالتوازي مع استمرارها في العمل بمجال عرض الأزياء.

ورحلت كيماري جونسون تاركة وراءها ابنها كاميرون نينو، الذي ولد عام 2003.

كيماري جونسون مسلسل «Beverly Hills 90210 وفيلم «Dude Where’s My Car

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