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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يواصل الهبوط في البنوك ختام الخميس.. تعرف على سعره الآن

أسعار الدولار في مصر
أسعار الدولار في مصر
علياء فوزى

واصلت أسعار الدولار في مصر تراجعها علي نهاية تعاملات الاسبوع الجاري، وخسر سعر العملة الخضراء نحو 3% من قيمته مقارنة بتداولات المستهل.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار في مصر ختام الخميس 

سجل الدولار الأمريكي أعلى سعر شراء له عند 54.67 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، بينما بلغ سعر البيع 54.77 جنيه.

وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس لنحو 53.90 جنيه للشراء و54.00 جنيه للبيع.

وفي بنوك نكست والمصري الخليجي والشركة المصرفية (SAIB) والعربي الأفريقي والمصرف المتحد وفيصل وHSBC، سجل الدولار 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع

وتداول سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، مصر، التنمية الصناعية والبنك العقاري المصري العربي عند 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 53.85 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع. 

وفي بنوك البركة وبيت التمويل الكويتي (KFH) وقطر الوطني (QNB) وكريدي أجريكول انخفض الدولار إلى 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع. 

ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي لنحو 53.84 جنيه للشراء و53.94 جنيه للبيع.

 وفي بنكي الكويت الوطني وأبوظبي الأول سجل الدولار نحو 53.83 جنيه للشراء و53.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك أبوظبي التجاري والتجاري الدولي حوالي 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.

وجاء بنكا التعمير والإسكان والإسكندرية في المرتبة الأقل سعراً، إذ سجل الدولار 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي 

وهبط سعر الدولار رسميا في البنك المركزي إلى 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع.

وتراوحت نسب التراجع بين البنوك بين 1.157% و1.592%، وسجل بنك التعمير والإسكان أكبر انخفاض في سعر الشراء، فيما كان أبوظبي الإسلامي الأقل تراجعاً.

أعلي سعر لشراء الدولار اليوم :

54.67 جنيه 

 أقل سعر لبيع الدولار اليوم:

 53.87 جنيه

متوسط سعر الدولار اليوم : 

53.93 جنيه

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن الدولار أسعار الدولار

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