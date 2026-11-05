قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز دفن الميت ليلًا؟ .. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الدولار تحت 55 جنيها.. أسعار العملات اليوم الخميس 5 نوفمبر
طلب إحاطة لإنشاء منظومة رقمية تحمي حقوق العمالة غير المنتظمة
إضراب عام واحتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا للمطالبة بتحسين الأجور
إثيوبيا والسودان يغلقان قنصليتين عقب اتهامات بالتدخل في صراعات داخلية
الأرصاد تحذر من برودة الليل وأمطار غزيرة على عدة مناطق
51 مليار دولار.. الفصائل اليمنية تكشف عن شروط وقف هجماتها ضد السعودية
بملابس خادشة.. كواليس سقوط فني وزوجته عقب تصويرهما فيديوهات فاضحة
بعد تكريم ميار عثمان .. نصائح مهمة لتشجيع الأطفال على القراءة والتثقيف
الأمم المتحدة تحذر من مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني وإسرائيل بعد رحيل اليونيفيل
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه اليوم الخميس.. أقل من 55 جنيهًا
20 مصابًا و10 سيارات إسعاف.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس العمال بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الدولار تحت 55 جنيها.. أسعار العملات اليوم الخميس 5 نوفمبر

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي والدينار الكويتي واليورو والدرهم الإماراتي، في ظل متابعة حركة أسعار الصرف داخل البنوك المصرية، سواء للبيع أو الشراء.

وفيما يلي أحدث أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك اليوم.

أسعار العملات اليوم الخميس في مصر

وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي المصري، جاءت الأسعار كالتالي:

  • سعر الدولار الأمريكي: 54.63 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو الأوروبي: 61.47 جنيه للشراء، و61.64 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي: 14.55 جنيه للشراء، و14.59 جنيه للبيع.
  • سعر الدينار الكويتي: 177.43 جنيه للشراء، و177.94 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي: 14.87 جنيه للشراء، و14.91 جنيه للبيع. بنكي +2

أسعار العملات في بنك مصر

  • الدولار الأمريكي: 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.
  • اليورو: 61.3889 جنيه للشراء، و61.7148 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي: 14.4917 جنيه للشراء، و14.5839 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي: 173.5556 جنيه للشراء، و178.027 جنيه للبيع.
  • الدرهم الإماراتي: 14.8702 جنيه للشراء، و14.9148 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 54.60 جنيه للشراء، و54.70 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 54.60 جنيهاً للشراء، و54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 54.65 جنيه للشراء، و54.75 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 61.13 جنيه للشراء، و61.70 جنيه للبيع.


 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 61.38 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.


 

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر مستوى 61.38 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.


 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 61.07 جنيه للشراء، و61.61 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 61.86 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

متابعة أسعار الصرف

وتختلف أسعار شراء وبيع العملات من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب، كما يمكن أن تتغير خلال اليوم مع تحديثات البنوك.

وينصح بمراجعة السعر المعلن بالبنك قبل إجراء عمليات تحويل أو استبدال العملات.

سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي اسعار العملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

محمد شبانة يكشف بديل حسام حسن لقيادة منتخب مصر أمام مالاوي

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

قائمة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة 5 نوفمبر 2026

قائمة أسعار السجائر في مصر بعد الزيادة الجديدة 5 نوفمبر 2026

حمزة عبد الكريم

صحيفة إسبانية تشيد بحمزة عبد الكريم بعد تألقه مع برشلونة.. 6 أهداف في 9 مباريات

عبد الرحمن السيد عبدول

أحمد موسى يهاجم عبدول السيد بعد انتخابه بمجلس الشيوخ الأمريكي: فوزه لا يعنينا

الزمالك

سنتخذ إجراءات قانونية.. الزمالك يرد على اتهامات تغريمه 7 ملايين دولار

البابا تواضروس

البابا تواضروس: فوز ميار عثمان بـ "تحدي القراءة" يثبت أن الإبداع لا يخرج من العاصمة وحدها

المتهم

مجسم جثة أثار الرعب.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو السيارة المثيرة للجدل

ترشيحاتنا

الجريمة الإلكترونية

تعرف على عقوبة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية طبقا للقانون

مطرقة محكمة

لقيامه ببيع المواد المخدرة في شوارع الطالبية.. هذه عقوبته القانونية

الكلاب

من الترخيص إلى العلامة التعريفية.. كيف يفرض القانون الرقابة على حيازة الكلاب؟

بالصور

انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

بفستان أسود أنيق.. جومانا مراد في إطلالة جذابة تخطف الأنظار

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد