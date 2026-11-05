الدولار تحت 55 جنيها.. أسعار العملات اليوم الخميس 5 نوفمبر

تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي والدينار الكويتي واليورو والدرهم الإماراتي، في ظل متابعة حركة أسعار الصرف داخل البنوك المصرية، سواء للبيع أو الشراء.

وفيما يلي أحدث أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك اليوم.

أسعار العملات اليوم الخميس في مصر

وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي المصري، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي: 54.63 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي: 61.47 جنيه للشراء، و61.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 14.55 جنيه للشراء، و14.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 177.43 جنيه للشراء، و177.94 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.87 جنيه للشراء، و14.91 جنيه للبيع. بنكي +2

أسعار العملات في بنك مصر

الدولار الأمريكي: 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.

اليورو: 61.3889 جنيه للشراء، و61.7148 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 14.4917 جنيه للشراء، و14.5839 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 173.5556 جنيه للشراء، و178.027 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.8702 جنيه للشراء، و14.9148 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 54.60 جنيه للشراء، و54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 54.60 جنيهاً للشراء، و54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 54.65 جنيه للشراء، و54.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري مستوى 61.13 جنيه للشراء، و61.70 جنيه للبيع.





سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري إلى مستوى 61.38 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.





سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه ببنك مصر مستوى 61.38 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.





سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 61.07 جنيه للشراء، و61.61 جنيه للبيع.



سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 61.86 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

متابعة أسعار الصرف

وتختلف أسعار شراء وبيع العملات من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب، كما يمكن أن تتغير خلال اليوم مع تحديثات البنوك.

وينصح بمراجعة السعر المعلن بالبنك قبل إجراء عمليات تحويل أو استبدال العملات.