"يو بي إس" تواصل خفض الوظائف في لندن مع اقتراب طي صفحة "كريدي سويس"

أعلنت مجموعة "يو بي إس" المصرفية السويسرية عن تقليص نحو 200 وظيفة في لندن خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك في إطار المراحل النهائية لعملية دمج بنك «كريدي سويس».

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن قرارات خفض الوظائف أُبلغ بها الموظفون داخلياً على مدار الأسابيع الماضية، وشملت مختلف قطاعات المجموعة المصرفية، بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وتأتي هذه التخفيضات مع اقتراب "يو بي إس" من استكمال دمج عمليات «كريدي سويس»، في خطوة تعكس استمرار إعادة هيكلة أنشطة المجموعة وتوحيد عملياتها بعد استحواذها على البنك السويسري المتعثر.

وكانت «يو بي إس» قد اتفقت في مارس 2023 على شراء «كريدي سويس» مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (نحو 3.2 مليار دولار) في صفقة تبادل أسهم رعتها الحكومة السويسرية والهيئة الرقابية «فينما»، وأُتمّت في 12 يونيو من العام نفسه.

وجاء سعر الصفقة أدنى بنحو 60% من القيمة السوقية لـ«كريدي سويس» قبيل الإعلان، وحصل مساهموها على سهم واحد من «يو بي إس» مقابل كل 22.48 سهماً.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن قرارات التسريح أطالت عدة وحدات في المصرف، من بينها إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية.

كما أفادت المصادر بأن المصرف يعرض على بعض الموظفين المتأثرين مناصب جديدة داخله، في مسعى للحد من وطأة القرار على العاملين.

وبلغ عدد العاملين في المصرف بعد الاستحواذ التاريخي على «كريدي سويس»، قبل أكثر من ثلاث سنوات، قرابة 120 ألف موظف، وقد انخفض هذا العدد بنحو 18% منذ إتمام الصفقة.

وكانت «بلومبرج» قد ذكرت من قبل أن المصرف يعتزم في نهاية المطاف خفض إجمالي عدد موظفيه بنحو 30%، غير أنه لم يعلن رسمياً عن خطته في هذا الشأن.

وتأتي هذه التخفيضات في وقت تلقى فيه المصرفيون الاستثماريون المبتدئون لدى «يو بي إس» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا زيادة أقل في الأجور عند ترقيتهم إلى أول درجات وظيفة «مساعد» (Associate) هذا العام، وذلك بعد تعديلات أدخلها المصرف السويسري على هيكل التعويضات.

وتمثل جولة خفض الوظائف الأخيرة محطة مهمة في مسار إعادة هيكلة «يو بي إس»، الذي يمتلك حضورا مصرفيا واسعا في لندن، تتركز عملياته الرئيسية في مبنى «5 بروداجيت».

وكانت «يو بي إس» قد اتفقت في مطلع عام 2023 على الاستحواذ على منافسه «كريدي سويس»، بعدما واجه الأخير خطر الانهيار، وتولي الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي قيادة عملية الدمج منذ ذلك الحين، مشيراً خلال الأشهر الماضية إلى أن استكمالها من المتوقع أن يتم بحلول نهاية العام الجاري.

ورغم التقدم المحرز في عملية الدمج، التي تتضمن نقل كميات هائلة من البيانات والتخلص من الوظائف والعمليات المتداخلة، يواجه «يو بي إس» خلافاً مع الحكومة السويسرية بشأن متطلبات رأس المال المستقبلية لأنشطته خارج البلاد.

وتسعى الحكومة السويسرية والجهات الرقابية إلى إلزام البنك بزيادة رأس المال المخصص لعملياته الأجنبية، وهو ما قد يؤثر سلباً على العائد على حقوق المساهمين.

وفي المقابل، تعارض «يو بي إس» هذه المقترحات بشدة، التي لا تزال قيد المناقشة ضمن المسار التشريعي في سويسرا.