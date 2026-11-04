صحيفة إسبانية تشيد بحمزة عبد الكريم بعد تألقه مع برشلونة.. 6 أهداف في 9 مباريات

سلطت صحيفة «سبورت» الإسبانية الضوء على تألق المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ انتقاله من النادي الأهلي إلى صفوف الفريق الكتالوني، مؤكدة أنه بدأ يفرض اسمه بقوة ضمن المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

وذكرت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم نجح في تسجيل 6 أهداف خلال 9 مباريات خاضها مع فريق الشباب ببرشلونة، ليقدم بداية لافتة خلال تجربته الاحترافية في الملاعب الإسبانية، ويؤكد قدراته التهديفية رغم صغر سنه.

ولم يتوقف تألق المهاجم المصري عند مشاركاته مع فريق الشباب، إذ واصل تقديم مستويات مميزة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما سجل 4 أهداف في 5 مباريات، ليتصدر قائمة هدافي برشلونة خلال التحضيرات، ويجذب أنظار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الألماني هانز فليك.

وحظي حمزة عبد الكريم بفرصة الظهور مع الفريق الأول لبرشلونة، بعدما لفت الأنظار خلال فترة الإعداد، في خطوة تعكس اهتمام النادي الكتالوني بموهبته ورغبته في تطويره ومنحه الفرصة لإثبات قدراته على أعلى المستويات.

وأصبح اللاعب المصري أحد المواهب الإفريقية التي تحظى بالاهتمام في الكرة الأوروبية، خاصة بعد بدايته التهديفية المميزة مع برشلونة، إلى جانب ترشحه لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا لعام 2026.

ويسعى حمزة عبد الكريم إلى مواصلة تطوره مع الفريق الكتالوني، واستغلال الفرص التي يحصل عليها تحت قيادة هانز فليك، من أجل تثبيت أقدامه داخل برشلونة وكتابة مسيرة احترافية مميزة في الملاعب الأوروبية.