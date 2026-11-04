«أبو ريدة» بعد تتويج منتخب الناشئين بكأس الخليج: نمتلك جيلًا واعدًا وننتظر تألقه في المونديال

هنأ هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعبي المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2009، والجهاز الفني، بعد التتويج بلقب كأس الخليج، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجلات الكرة المصرية.

وتوج منتخب الناشئين تحت قيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، بلقب كأس الخليج، بعد الفوز اليوم الأربعاء على منتخب الإمارات بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية للمسابقة.

وأعرب هاني أبو ريدة عن سعادته الكبيرة بما قدمه المنتخب طوال مشوار البطولة، مشيدا بالروح القتالية العالية التي ظهر بها الفريق، والإصرار والعزيمة والرغبة في تحقيق الفوز، مؤكدا أن هذا التتويج يعكس امتلاك الكرة المصرية جيلا جديدا من المواهب الواعدة القادرة على تمثيل مصر بصورة مشرفة، وصناعة مستقبل مشرق للكرة المصرية.

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن الفوز بكأس الخليج يمثل دفعة معنوية وفنية كبيرة للاعبين، كما يعد إعدادا قويا ومهما لخوض منافسات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر خلال شهر نوفمبر الحالي، مشددا على ثقته في قدرة هذا الجيل على مواصلة تقديم المستويات المميزة والظهور بنفس الروح والإصرار خلال المونديال، من أجل تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الكرة المصرية.

وطالب أبو ريدة اللاعبين، بالحفاظ على روح الانتصارات، ومواصلة العمل والاجتهاد والتركيز، وعدم الاكتفاء بما تحقق، مؤكدا أن التتويج بكأس الخليج خطوة مهمة في مشوارهم، وأن التحدي الأكبر يتمثل في مواصلة التطور، وإثبات قدراتهم على الساحة العالمية.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سيظل داعما ومساندا بقوة لهذا الجيل الواعد، ولجميع المنتخبات الوطنية، بمختلف مراحلها السنية، من أجل توفير كل سبل الدعم والرعاية، وبناء أجيال قادرة على رفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل القارية والدولية.