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عاهل البحرين ورئيس وزراء العراق يؤكدان دعمهما لمساعي ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عاهل البحرين ورئيس وزراء العراق يؤكدان دعمهما لمساعي ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة

عاهل البحرين ورئيس وزراء العراق
عاهل البحرين ورئيس وزراء العراق
أ ش أ

 أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي، دعمهما لكل المساعي الرامية لترسيخ الأمن الاستقرار وتعزيز السلم في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى، لرئيس وزراء العراق، بمناسبة زيارته إلى البحرين، حيث جرى بحث عدد من القضايا وتطور الأحداث الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

كما تم استعراض مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيز تعاونهما وتوسيع مجالاته بما يحقق المنافع المتبادلة.

وأكد الملك حمد بن عيسى الحرص على تطوير العلاقات الثنائية والعمل البناء والتعاون المشترك، مشيدا بما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وطيدة والتي تشهد تقدما ملحوظا ونموًا مستمرًا على جميع المستويات في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام من قبل قيادتي البلدين.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن تقديره لحرص الزيدي على تعزيز أطر التعاون الثنائي وتوثيق الروابط المتينة مع البحرين، ومواقف العراق وتضامنها ودعمها للبحرين وإدانتها للهجمات الإيرانية عليها.

من جانبه، أكد الزيدي على العلاقات الوطيدة بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك إضافةً إلى السعي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

عاهل البحرين رئيس وزراء العراق دعمهما الأمن الاستقرار

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