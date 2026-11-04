قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بورتو يكتسح نابولي برباعية في دوري أبطال أوروبا
القنصل المصري بالرياض: بدء استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمصريين في السعودية
فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: الدعاء للأموات يصل إليهم جميعًا.. وتؤكد: إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي غير جائز شرعًا
واشنطن بوست: خسارة الكونجرس تضع «أجندة ترامب» تحت رقابة الديمقراطيين
موسكو: مشاورات مستمرة لترتيب لقاء ثلاثي محتمل بين بوتين وشي وترامب على هامش قمة «أبيك»
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم
طارق العشري: الزمالك لازم يكمل المشروع مع معتمد جمال.. وسعيد بتألقه رغم الظروف الصعبة
عاهل البحرين ورئيس وزراء العراق يؤكدان دعمهما لمساعي ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة
تأجيل أولى جلسات مُحاكمة متهمين اثنين بخلية حلوان الإرهابية لـ 9 ديسمبر
اللجنة المصرية في غزة: مصر احتضنت الأيتام في غزة.. وأنشأت دار رعاية ووفرت لهم الأمان والكرامة
بطة في شنطة تلميذ تفاجئ مُعلمة في حضانة.. والمدرسة: شكله جابها من البيت يكمل لعب معاها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد بدير يبكي تأثرًا بعد عرض مشهده من «بدون ضمان».. وياسمين أحمد كامل تشيد بأدائه

الفنان أحمد بدير
الفنان أحمد بدير

شهدت فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ماستر كلاس للمخرجة وكاتبة السيناريو ياسمين أحمد كامل، بعنوان «من السيناريو إلى الشاشة برؤية امرأة»، أدارها الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحضرها الفنان القدير أحمد بدير، والفنان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إبراهيم السمان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

وفي لحظة مؤثرة بالماستر كلاس تأثر الفنان أحمد بدير وبكى عقب عرض أحد مشاهده في مسلسل بدون ضمان،وأشادت ياسمين أحمد كامل بالأداء الفني المتميز للفنان أحمد بدير، مؤكدة قدرته على التعبير عن المشاعر الإنسانية بصدق وعمق، وهو ما انعكس بوضوح في المشهد الذي تم عرضه خلال اللقاء، والذي حمل الكثير من التفاصيل الانفعالية التي لامست الحضور.

كما وجهت ياسمين أحمد كامل الشكر للفنان أحمد بدير على حضوره الماستر كلاس ومشاركته في هذه التجربة، مشيدة بمسيرته الفنية وما قدمه من أعمال تركت بصمة لدى الجمهور.

وتُقام الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ياسمين أحمد كامل مازن الغرباوي أحمد بدير الفنان أحمد بدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول إجازة رسمية مقبلة

3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. الإستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته

تلميذ في حضانة يخفي بطة داخل حقيبته.. ومعلمته: جيت أشوف الواجب "لاقيتها جوة"

زيادة أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر.. ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS

مدرسة ثانوية تنشر كشوف غياب 2 بكالوريا

مدرسة ثانوية تنشر كشوف غياب 2 بكالوريا.. وتؤكد: محرومين من الامتحانات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه بوقف قيود تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات

تكريم السيسي لميار

بعد تكريم ميار عثمان.. كل ما تريد معرفته عن نوط الامتياز وأبرز الحاصلين عليه في مصر

حسام حسن

الأعلى للإعلام يمنع ظهور حسام حسن على جميع الوسائل لأجل غير مسمى

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

صحة القليوبية تحرر 19 محضرًا لمراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان المخالفة بالعبور

جانب من الحادث بسوهاج

سيارات الإسعاف تتحرك لإنقاذ 13 مصابا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سوهاج.. ونقلهم إلى أبو تشت

جانب من الحادث بسوهاج

محافظ سوهاج يستنفر الأجهزة التنفيذية بعد انقلاب ميكروباص بالبلينا.. 13 مصابًا يتلقون العلاج بمستشفى أبو تشت

بالصور

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها
7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها
7 أطعمة ومشروبات تسبب انتفاخ البطن.. احذر الإفراط في تناولها

طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك

طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك
طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك
طريقة تجفيف البصل في البيت.. احتفظي به لفترة طويلة واستخدميه في وصفاتك

نيسان باترول تتحول إلى سيارة سفاري مكشوفة وتجهيزات خاصة للطرق الوعرة

نيسان باترول
نيسان باترول
نيسان باترول

فوائد الكرنب الأجعد لصحة الجسم.. خضار غني بفيتامينات مهمة في فصل الشتاء

فوائد الكرنب الأجعد لصحة الجسم.. خضار غني بفيتامينات مهمة في فصل الشتاء
فوائد الكرنب الأجعد لصحة الجسم.. خضار غني بفيتامينات مهمة في فصل الشتاء
فوائد الكرنب الأجعد لصحة الجسم.. خضار غني بفيتامينات مهمة في فصل الشتاء

فيديو

خالد محمود مع تقى الجيزاوي

عديم الموهبة بياخد أجر أعلى من النجم الموهوب.. خالد محمود يفتح النار على أزمة الوسط الفني | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

المزيد