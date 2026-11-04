أحمد بدير يبكي تأثرًا بعد عرض مشهده من «بدون ضمان».. وياسمين أحمد كامل تشيد بأدائه

شهدت فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ماستر كلاس للمخرجة وكاتبة السيناريو ياسمين أحمد كامل، بعنوان «من السيناريو إلى الشاشة برؤية امرأة»، أدارها الفنان والمخرج مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحضرها الفنان القدير أحمد بدير، والفنان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إبراهيم السمان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

وفي لحظة مؤثرة بالماستر كلاس تأثر الفنان أحمد بدير وبكى عقب عرض أحد مشاهده في مسلسل بدون ضمان،وأشادت ياسمين أحمد كامل بالأداء الفني المتميز للفنان أحمد بدير، مؤكدة قدرته على التعبير عن المشاعر الإنسانية بصدق وعمق، وهو ما انعكس بوضوح في المشهد الذي تم عرضه خلال اللقاء، والذي حمل الكثير من التفاصيل الانفعالية التي لامست الحضور.

كما وجهت ياسمين أحمد كامل الشكر للفنان أحمد بدير على حضوره الماستر كلاس ومشاركته في هذه التجربة، مشيدة بمسيرته الفنية وما قدمه من أعمال تركت بصمة لدى الجمهور.

وتُقام الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.