«سومسوم: ليلة النجوم».. المتوّج بجائزة النقاد في برلين ومرشح تشاد للأوسكار يعرض بمهرجان القاهرة

يستقبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته السابعة والأربعين، أحد أبرز الإنتاجات السينمائية الأفريقية لعام 2026، وهو فيلم «سومسوم: ليلة النجوم» للمخرج التشادي محمد صالح هارون، الذي يُعرض ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بعدما حقق حضورًا لافتًا في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية.

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته السادسة والسبعين، حيث حصد جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين «فيبريسي»، قبل أن يواصل رحلته عبر مهرجانات دولية بارزة، من بينها تورونتو وسيدني.

واختارت تشاد الفيلم لتمثيلها في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة التاسعة والتسعين، ليضيف محطة جديدة إلى المسيرة السينمائية للمخرج محمد صالح هارون، أحد أبرز الأصوات التي أسهمت في تقديم السينما التشادية إلى الجمهور العالمي.

وتدور أحداث «سومسوم: ليلة النجوم» حول مراهقة تعيش في إحدى قرى تشاد، وتراودها رؤى غامضة لا تستطيع تفسيرها، قبل أن تلتقي امرأة تعيش منبوذة من مجتمعها، لتنشأ بينهما علاقة استثنائية تواجهان من خلالها الخوف والمعتقدات السائدة والأحكام الاجتماعية.

ويمزج الفيلم بين الواقعية والعناصر الأسطورية، مستكشفًا قضايا الهوية والتهميش وحرية المرأة، في معالجة سينمائية تستلهم البيئة الأفريقية وموروثها الثقافي والروحي.

ويمثل عرض الفيلم في القاهرة فصلًا جديدًا من العلاقة الممتدة بين محمد صالح هارون والمهرجان، والتي بدأت عام 2007 عندما شارك عضوًا في لجنة تحكيم المسابقة الدولية، قبل أن يعود عام 2012 بفيلمه «رجل يصرخ»، الحائز جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، ثم عام 2017 بفيلم «موسم في فرنسا».



